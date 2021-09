Das "California streaming"-Event live verfolgen – die heutige Berichterstattung

Live-Stream via Apple.com

Das dritte Apple-Event des Jahres beginnt um 19 Uhr unserer Zeit. Unter dem Titel "California streaming" (in Anlehnung an -California dreamin'- von The Mamas & The Papas) zeigt Apple dann aller Voraussicht nach die neue iPhone-Generation, die Apple Watch 7, neue iPads sowie die AirPods der dritten Generation. Wie immer gibt es ganz verschiedene Wege, den Ereignissen beizuwohnen und mitzufiebern. Im Folgenden finden Sie die Zusammenfassung einiger Möglichkeiten.Seit Beginn der Corona-Zeit mussten die klassischen Bühnen-Events vorproduzierten Videos weichen, so auch bei der aktuellen Veranstaltung. Apple wird wieder um Punkt 10 Uhr pazifischer Zeit auf den Startknopf drücken, angesichts der neun Stunden Zeitverschiebung also 19 Uhr bei uns. Den Live-Stream stellt Apple direkt über die Event-Seiten auf Apple.com zur Verfügung. Auch über das Apple TV lässt sich natürlich wieder alles verfolgen, was Apple zu zeigen hat.Apple hängt die YouTube-Übertragung nicht an eine ganz so große Glocke wie im Falle der letztjährigen, als Cupertino sogar große Werbekampagnen schaltete. Dennoch gibt es auch diesmal einen Stream auf dem offiziellen Kanal, den man natürlich auch direkt hier verfolgen kann:Vor dem Beginn der Präsentation aktivieren wir wieder unseren gewohnten Live-Ticker, der schnellstmöglich über alle wichtigen Geschehnisse informiert – anders als die Veranstaltung selbst natürlich in deutscher Sprache. Kurz vor Event-Beginn blenden wir auf der Webseite einen großen Link ein.Die fertigen Artikel erscheinen wie gewohnt ebenfalls noch während des Events auf der regulären Webseite, sodass sich die Neuerungen natürlich direkt diskutieren lassen. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es viele weitere Informationen und Zusammenfassungen zum hoffentlich spannenden Event-Abend.Auch über die mtechnews-App für iPhone und iPad ist es natürlich möglich, alle fertigen Artikel direkt zu lesen (Link: ). In eigener Sache: Wenn Sie sich in der App mit Ihrem MTN-Account anmelden, können Sie dort "MTN werbefrei buchen" – und für nur 14,99 Euro ein ganzes Jahr lang sowohl die App als auch die MTN-Webseite ohne Werbebanner nutzen und MacTechNews unterstützen.