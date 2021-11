Cybermonday: Die besten Angebote rund um Mac, HomePod und Apple Watch

MacBook und Mac mini zu Tiefpreisen

Am heutigen "Cybermonday" enden bei vielen Onlinehändlern die "Black Weeks", die Aktionspreise gelten also nur noch für kurze Zeit. Wer von den Rabatten auf ausgewählte Macs, Kopfhörer von Apple oder Beats sowie bestimmte Modelle der Apple Watch profitieren möchte, muss sich also beeilen. Auch bei Apple ist heute der letzte Tag des Shopping-Events angebrochen, bei dem das Unternehmen einigen Produkten App Store & iTunes Geschenkkarten beilegt.statt 1.129,00 €Das MacBook Air M1 gibt es heute bei Cyberport und Amazon deutlich unter 1.000,00 Euro und somit günstiger als bei allen anderen namhaften Onlinehändlern. Das kompakte Notebook aus Cupertino ist dank des M1-Prozessors vergleichbaren Geräten mit Intel-CPUs bei vielen Aufgaben deutlich überlegen, zudem bietet es eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Ausgestattet ist das MacBook Air M1 mit 8 Gigabyte RAM und einer 256 Gigabyte fassenden SSD. Die Version mit 16 Gigabyte RAM bietet Cyberport aktuell für 1.179,00 Euro an.statt 1.449,00 €Das MacBook Pro 13" ist bei Cyberport für 1.249,00 Euro zu haben und damit 200 Euro günstiger als bei Apple selbst. Es ist etwas leistungsstärker als das MacBook Air, da es im Unterschied zu diesem über einen Lüfter verfügt. Ausgestattet ist es mit Apples M1-Chip, einer 8-Kern-GPU, 8 Gigabyte RAM und einer SSD mit einer Speicherkapazität von 256 Gigabyte sowie dem bekannten Retina-Display mit 2.560 mal 1.600 Bildpunkten. Zwei Thunderbolt-3-Ports sind ebenso an Bord wie eine Kopfhörerbuchse. Das 61-Watt-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Die Ausführung mit 512-Gigabyte-SSD gibt es bei Amazon zum aktuellen Tiefpreis von 1.449,11 Euro.statt 1.029,00 €Auch den Mac mini M1 mit 16 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte großer SSD bietet Cyberport im Rahmen der "Black Week" so günstig an wie kein anderer Onlinehändler. Der kompakte Desktoprechner aus Cupertino wird ebenfalls vom M1-Prozessor angetrieben, verfügt aber über deutlich mehr Schnittstellen als seine Notebook-Pendants. An Bord sind zwei Thunderbolt-3-Ports, zwei USB-A-Anschlüsse, DisplayPort und HDMI sowie Gigabit-Ethernet und eine Kopfhörerbuchse. Das Modell mit 16 Gigabyte RAM und 512-Gigabyte-SSD kostet aktuell bei Cyberport 1.099,00 Euro statt 1.259,00 Euro.- 79,00 Euro bei Amazon- 59,90 Euro bei Amazon- 59,90 Euro bei Cyberportstatt 99,00 €Den smarten Lautsprecher aus Cupertino verkauft Cyberport zurzeit zehn Euro günstiger als Apple und andere Onlinhändler. Der kompakte Smartspeaker bietet einen für seine Größe überraschend guten Klang, er kann darüber hinaus auch als Zentrale für Apples Smarthome-Service namens HomeKit fungieren. Der HomePod mini arbeitet nahtlos mit anderen Geräten des iPhone-Konzerns zusammen, zwei der Lausprecher lassen sich zudem als Stereopaar nutzen.statt 612,70 €Die silberne Ausführung von Apples kabellosen High-End-Kopfhörern gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Cyberport beispielsweise verlangt 455,00 Euro und damit knapp 19 Euro mehr. Die Over-Ears verfügen dank Computational Audio über ein spezielles akustisches Design und unterstützten 3D-Sound mit dynamischem Head-Tracking. Aktive Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus sind ebenfalls an Bord. Die maximale Akkulaufzeit beträgt Apple zufolge 20 Stunden, das Smart Case ist im Lieferumfang enthalten.statt 329,00 €Amazon verkauft aktuell die Apple Watch SE in der Größe 44 Millimeter und mit weißem Sportarmband zum absoluten Tiefpreis von 293,60 Euro. Cyberport verlangt derzeit 309,00 Euro, allerdings für die Ausführung mit schwarzem Watchband. Die vernetzte Uhr verfügt über ein OLED-Display und zahlreiche Sensoren. Sie meldet unter anderem eine zu niedrige oder zu hohe Herzfrequenz und warnt bei unregelmäßigem Herzrhythmus. Darüber hinaus bietet der smarte Zeitmesser eine Sturzerkennung.- 115,00 Euro bei Amazon- 218,46 Euro beio Amazon- 138,90 Euro bei Cyberport- 149,90 Euro bei CyberportBei Apples heute endendem viertägigen Shopping-Event gibt es im Onlineshop des kalifornischen Unternehmens zwar keine direkten Rabatte auf iPhones, iPads, Macs und Wearables. Stattdessen erhalten die Kunden beim Kauf etlicher Geräte App-Store- & iTunes-Geschenkkarten im Wert von maximal 200 Euro. Eine vollständige Übersicht haben wir bereits vor einigen Tagen veröffentlicht.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.