Black Friday und Cybermonday: Apple kündigt Shopping-Event an

MacBook und iMac: bis zu 200 Euro

Produkt Preis Wert der Geschenkkarte MacBook Air ab 1.129,00 € 100,00 € MacBook Pro 13" M1 ab 1.449,00 € 100,00 € Mac mini ab 799,00 € 100,00 € iMac 27" ab 1.999,00 200,00 €

iPhone, iPad und Apple Watch: maximal 100 Euro

Produkt Preis Wert der Geschenkkarte iPhone SE ab 479,00 € 50,00 € iPhone 12 ab 799,00 € 50,00 € iPhone 12 mini ab 679,00 € 50,00 € iPad Pro 11" ab 879,00 € 100,00 € iPad Pro 12,9" ab 1.199,00 € 100,00 € Apple Watch Series 3 ab 219,00 € 50,00 € Apple Watch SE ab 299,00 50,00 €

Apple TV: 50 Euro und drei Monate Apple TV+

Produkt Preis Wert der Geschenkkarte Apple TV HD 159,00 € 50,00 € Apple TV 4K ab 199,00 € 50,00 €

AirPods und Kopfhörer von Beats

Produkt Preis Wert der Geschenkkarte AirPods 2 149,00 € 25 € AirPods 3 199,00 € 25,00 € AirPods Pro 279,00 € 50,00 € AirPods Max 612,70 € 75,00 € Beats Studio3 Wireless 349,95 € 50,00 € Beats Solo3 Wireless 199,95 € 50,00 € Beats PowerBeats Pro 249,95 € 50,00 € Beats Flex 69,95 € 25,00 € Beats Studio Buds 149,958 € 25,00 €

Zubehör: MagSafe Duo Ladegerät, Apple Pencil und mehr

Zugaben sind ansehnlich, Preisvergleiche lohnen dennoch

Zahlreiche Onlinehändler weisen bereits mit "Black-Friday-Wochen" auf den kommenden Freitag hin und werben mit kräftigen Preisabschlägen. Apple hingegen hält sich wie in den vergangenen Jahren strikt an den Kalender: Beim kalifornischen Unternehmen startet das alljährliche Shopping-Event am "Black Friday", in diesem Jahr der 26. November, und läuft bis zum "Cybermonday" am 29. November. Wer an einem dieser vier Tage im Apple Online Store oder in einem der Ladengeschäfte des kalifornischen Unternehmens einkauft, erhält die Geräte allerdings nicht günstiger, der Rabatt besteht vielmehr wie üblich aus App-Store & iTunes-Geschenkkarten.Der Wert der Geschenkkarten hängt dabei naturgemäß vom Preis des erworbenen Produkts ab. Die höchsten Beträge gibt es folglich bei den teuersten Geräten, also MacBook, Mac mini und iMac.Beim Kauf von MacBook Pro 14" und 16", iMac M1 und Mac Pro spendiert Apple keine Geschenkkarten.Bei den hauseigenen Smartphones beschränkt Apple die Aktion auf drei Modelle aus dem Vorjahr. In den Genuss von Geschenkkarten kommen zudem Käufer eines iPad Pro, für die günstigeren Tablets gibt es keinen Naturalrabatt.Auch für die Streamingboxen aus Cupertino gibt es vom 26. bis 29. November eine Zugabe. Zusätzlich zur Geschenkkarte erhalten die Käufer wie üblich ein kostenloses Drei-Monats-Abo für den Streamingdienst Apple TV+, sofern sie dieses Angebot nicht bereits früher nach dem Erwerb eines anderen Geräts in Anspruch genommen haben.Zu den für Apples Shopping-Event qualifizierten Geräten gehören außerdem neben AirPods der zweiten und dritten Generation sowie AirPods Pro und AirPods Max auch einige Kopf- und Ohrhörer von Apples Tochter Beats.Eine App-Store & iTunes-Geschenkkarte im Wert von 25 Euro gibt es für das MagSafe Duo Ladegerät, das Smart Folio Keyboard und den AirTag-Viererpack sowie den Apple Pencil der zweiten Generation. Wer im Rahmen des Shopping-Events das Magic Keyboard erwirbt, erhält eine Zugabe in Höhe von 50 Euro.Die in Form von Geschenkkarten gewährten Rabatte sind für Apples Verhältnisse durchaus ansehnlich. Es empfiehlt sich dennoch, vor einem Kauf im Onlineshop des kalifornischen Unternehmens oder in einem Apple Store die Preise anderer Händler in Augenschein zu nehmen. Diese bieten Geräte aus Cupertino unter Umständen so günstig an, dass sie bei Apple selbst unter Einbeziehung des Rabatts teurer sind.