Corona, faschierte Laibchen und Klopapier: Die wichtigsten Suchanfragen des Jahres

International: Corona, Wahl, Biden

Österreich und die Schweiz

Beispiele aus anderen Ländern

Eine Auswertung der häufigsten Suchbegriffe ermöglicht gute Rückschlüsse, welche Themen den Internetnutzern besonders unter den Nägeln brannten. Einst unter dem Namen "Google Zeitgeist" geführt, jetzt schlicht als "Jahresrückblick" bezeichnet, schlüsselt Google besagte Anfragen auf. Neben einzelnen Begriffen dokumentiert Google zudem die wichtigsten Wo-, Warum- und Wann-Queries. Zunächst einmal dazu, was deutsche Google-Nutzer bewegte: Platz 1 geht wenig überraschend an "Coronavirus", gefolgt von "US-Wahl", "wetter morgen", Wirecard und die Biontech-Aktie.An ausformulierten Fragen musste Google besonders häufig Antworten auf den Termin der Schulöffnungen, Bezugsstellen für Mundschutz, der geografischen Lage von Hanau bieten – außerdem trieb ganz offensichtlich das Problem "Warum wurden Kelloggs Cornflakes erfunden?" die Anwender um, welches sogar noch den enormen Klopapier-Absatz in Supermärkten, Xavier Naidoo bei DSDS, Festnahme von George Floyd und die hohen Corona-Todeszahlen in Italien übertraf.Weltweit gesehen dominierte ebenfalls "Coronavirus", gefolgt von "Election results" und dem verunglückten Basketball-Spieler Kobe Bryant. Die fünf Persönlichkeiten mit dem höchsten Such-Traffic waren Joe Biden, Kim Jong Un, Boris Johnson, Kamala Harris und Tom Hanks. Wer auf der Suche nach Rezepten war, gab besonders häufig Dalgona Coffee, Ekmek, Sauerteigbrot (Sourdough bread), Pizza oder Lahmacun ein, bei TV-Serien lagen Tiger King, Big Brother Brasil, Money Heist, Cobra Kai und The Umbrella Academy vorne.Zuletzt noch ein Blick auf Österreich und die Schweiz. Auffällige Unterschiede zu deutschen Nutzern gibt es nur bei den ausformulierten Fragen, beispielsweise "Wie viele Einwohner hat Österreich?" oder "Wie viele Corona-Fälle in der Schweiz?". Österreicher interessierten sich zudem häufiger dafür, wie das Königreich von Rapunzel heißt und wie man faschierte Laibchen zubereitet, Schweizer interessierten sich stattdessen für die Herstellung von Desinfektionsmittel sowie der Bedeutung von "Kurzarbeit" und "Notstand".Eines haben alle Länder der Welt gemeinsam, denn stets war "Coronavirus" die wichtigste Search Query. Komplette Such-Sätze unterscheiden sich inhaltlich allerdings: In Chile lag beispielsweise die Frage vorn, wie man zu Hause Sport machen kann, in den Niederlanden die Anleitung für Mund-Nasenschutz, Peru sorgte sich vor allem um die US-Wahl, in Südafrika die Anmeldung für finanzielle Hilfe wegen Arbeitslosigkeit, in Singapur Pfefferminztee und mentale Gesundheit und in den USA unter anderem, wie man Australien bei der Brandbekämpfung helfen oder sich für Black Lives Matter einsetzen könne.