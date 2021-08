Comeback: Der "Apple Online Store" ist zurück – nach sechs Jahren Auszeit

Apple Online Store ist zurück

Großer Überblick: Informieren, beraten lassen, kaufen

So wirklich war der Begriff "Apple Online Store" nie aus dem Sprachschatz verschwunden, obwohl Apple den Ausdruck vor ziemlich genau sechs Jahren eigentlich getilgt hatte. Genauso wie es im offiziellen Duktus inzwischen nicht mehr der "Apple Store München", sondern schlicht "Apple München" ist, verloren auch die Webseiten jene Titulierung. Apple war jedoch noch einen Schritt weitergegangen und hatte im August 2015 den Menüpunkt "Store" samt Übersicht aller Produktkategorien komplett entfernt. Seitdem gab es nur noch die Kaufen-Links auf den jeweiligen Produktseiten, jedoch keine explizite Sektion zum kompletten Sortiment mehr. Das hat sich nun hingegen wieder geändert, der Apple Online Store ist wieder da.Da man sich je nach Produktseite mitunter durch einige zeitaufwendige Animationen arbeiten muss, um eine grobe Orientierung zu erhalten, war der Wegfall des Stores nicht unbedingt ein Fortschritt. Zu dieser Erkenntnis scheint Apple nun ebenfalls gelangt zu sein, denn seit dieser Woche steht "Der Store" – so die Bezeichnung – wieder zur Verfügung. Betritt man jenen Bereich über die Hauptnavigation auf Apple.com bzw. per direktem Link , empfängt einen direkt viel Informationsmaterial. Wer plant, sich einfach nur einen Überblick zu verschaffen oder auch konkrete Ambitionen hat, Geld in Richtung Cupertino zu schicken, erhält reichlich Vorschläge.Einerseits führt Apple alle Produktkategorien auf, andererseits sind aber auch sofort aktuelle Aktionen und Promotions zu sehen. Momentan zählen dazu Back to School bzw. Back to College, eine Zusammenstellung von Zubehör sowie verschiedene Finanzierungsangebote. Wer nach Unterstützung für seine Produkte sucht, kann zudem Kontakt mit dem Kundendienst herstellen oder sich an einen Online-Berater wenden, der beim Kauf zur Seite steht und berät. Im unteren Bereich der Seite verweist Apple dann noch auf die virtuellen "Today at Apple"-Sessions und das reiche Sortiment an Diensten – von Apple Pay bis hin zu Apple One. Keine funktionellen und optischen Änderungen gibt es beim Refurbished Store für generalüberholte Macs, iPads und Zubehör: