"Clarus the Dogcow" ist zurück: Muhender Hund versteckt sich in der iPhone-Tastatur

iPhone-Tastatur erweckt "Clarus the Dogcow" wieder zum Leben

Eingabe des Namens schlägt zwei Emojis vor

Kuhhund entstand bereits 1983 für eine Schriftart

Es war einmal vor langer Zeit, da gab es im sonnigen Kalifornien ein kleines aber kreatives Unternehmen, das gar anmutige Computer fertigte. Es führte einen angebissenen Apfel im Namen und stattete seine Geräte zuweilen mit allerliebsten Symbolen und Zeichnungen aus. So gab es beispielsweise ein lächelndes Strichgesicht, das immer dann erschien, wenn der Rechner zum Leben erwachte. Nach ein paar Jahren gesellte sich ein kleiner Hund hinzu, welcher aber nicht bellte, sondern "Moof" sagte – was für gewöhnlich nur eine der englischen Sprache mächtige Kuh tut.Der Name des pixeligen Icons, welches ab den 1980er Jahren auf Apples Rechnern zu finden war, lautete "Clarus the Dogcow", zu Deutsch "Clarus der Kuhhund". Mittlerweile ist das stets als weibliches Exemplar der Gattung angesehene Tier weitgehend in Vergessenheit geraten, im Allgemeinen erinnern sich nur noch altgediente "Macianer" daran. Ganz anders die Entwickler in Cupertino: Sie nutzten seinen Namen und den von ihm erzeugten Laut für ein "Easter Egg", welches in der Bildschirmtastatur von iPhone und iPad versteckt ist. Allerdings geht die Reminiszenz nicht so weit, dass Clarus selbst wieder zum Leben erweckt wurde."Clarus" und "Moof" dienen vielmehr als Shortcuts, mit denen sich zwei Symbole schnell aufrufen lassen. Gibt man einen der beiden Begriffe ein, beispielsweise in der Nachrichten-App, so erscheinen rechts neben den Wortvorschlägen zwei Emojis: eine Kuh und ein Hund. Allerdings funktioniert das auf der deutschen Tastatur nicht immer, englisches und französisches Keyboard hingegen präsentieren die Erinnerung an das kultige Symbol jedesmal zuverlässig. Strenggenommen haben die Entwickler bei ihrem "Easter Egg" jedoch einen Fauxpas begangen: Die Reihenfolge von Kuh und Hund entspricht nicht jener im Begriff "Dogcow", sondern kehrt diese um."Clarus the Dogcow" entstand 1983. Susan Kare zeichnete sie für die Schriftart namens "Cairo", in der das hybride Wesen die Position des kleinen "z" einnahm. Die Grafikdesignerin entwarf viele der Grafiken und Schriftarten für den ersten Macintosh, unter anderem das lächelnde Gesicht, das Symbol der Befehlstaste (), die berüchtigte Bombe und den Papierkorb. Später diente der Kuhhund als Symbol, mit welchem im Druckerdialog von Mac OS die Seitenorientierung angezeigt wurde. Ursprünglich hatte das Symbol keinen Namen, diesen erhielt es erst 1987. "Clarus" stellte eine witzige Anspielung auf "Claris" dar, eine von Apples Tochterfirmen, die seinerzeit für Anwendungssoftware wie etwa Textverarbeitungen, Tabellenkalkulationen oder Datenbanken zuständig war. In der Dokumentation der Programmiersprache Swift nutzt der iPhone-Konzern den Begriff als Beispiel für die Verwendung von Unicode-Zeichen bei der Benennung von Konstanten und Variablen. Zudem ist "Clarus the Dogcow" in Apples kostenlosem Stickerpaket "Classic Mac" ( App Store) für iMessage enthalten.