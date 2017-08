Carpool Karaoke jetzt auf Apple Music

Entertainer James Corden ist der Erfinder des Formats "Carpool Karaoke", bei dem zwei oder mehr Prominente gemeinsam Zeit im Auto verbringen, sich dort unterhalten, Witze machen, Unsinn anstellen - alles begleitet von einer Kamera. Die von Apple produzierte Serie ist ab sofort bei Apple Music verfügbar und bringt in Folge 1 Will Smith sowie den Vater der Serie zusammen. Einen Trailer hatte Apple schon vor einigen Tagen veröffentlicht.In zukünftigen Folgen sollen auch auch Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus, Trevor Noah, Shakira, Sophie Turner, Maisie Williams, Queen Latifah, Jada Pinkett Smith, John Legend, Alicia Keys, Taraji P. Henson sowie LeBron James einen Auftritt haben. Weitere Gäste sind versprochen, aber noch nicht namentlich erwähnt.Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge von Carpool Karaoke. Um sich die Episoden ansehen zu können, ist ein Abo erforderlich. Auch das kostenlose Probeabo kann dazu verwendet werden, wer bislang den Probezeitraum nicht in Anspruch nahm (zum Abo in iTunes: ).