Canon EOS R spiegellose Vollformatkamera vorgestellt – Sanfte Revolution und Aufbruch in eine neue Ära

"Nicht markengebundene Nutzer sollten sich einen schnellen Kauf vielleicht noch eine Weile verkneifen, denn es wird sicher nicht lange dauern, bis Erzrivale Canon nachzieht und seine Mirrorless-Vollformat-Bombe platzen lässt. Mal sehen, wie ähnlich Canons Antwort auf die Nikon Z sein wird…"

RF 24-105mm F4L IS USM

RF 28-70mm F2L USM

RF 50mm F1,2L USM

RF 35mm F1,8 Macro IS STM[/b]

Hier eine kurze Feature-Übersicht:

Vollformatsensor mit 30,3 Megapixeln

DIGIC 8 Prozessor

neuer EOS R Mount: bisherige EOS-Objektive können per Adapter weiter genutzt werden

Dual Pixel CMOS AF mit 5.655 AF-Messpunkten, Touch & Drag

AF-Empfindlichkeit -6(!) bis +18 EV

angeblich "schnellster Autofokus der Welt" – ca. 0,05 Sekunden

geräuschloser Modus per elektronischem Verschluss

OLED-Sucher mit 0,76x Vergrößerung, 3,69 Mio. Bildpunkte

3,15“ Touch-LCD-Screen, 2,1 Mio. Bildpunkte

ISO 100 bis 40000 (erweitert: ISO 50, 51200, 102400)

Bis zu 5 Bilder/s mit kontinuierlichem AF, 8 B/s mit Single-AF

Video: 4K30p, Full HD 60p, HD 120p

4K-Videoausgabe mit 10-Bit-Ausgang über HDMI

Maße: 135,8 x 98,3 x 84,4 mm bei 660g mit Akku und Speicherkarte

Akku: LP-E6N/LP-E6 (LP-E 6 kann nur extern geladen werden), 370 Aufnahmen (CIPA)

USB 3.1

1x SD-Card-Slot, UHS-II-Support (Jawohl. Nur ein Slot!)

Bluetooth/Wi-Fi

Optional: Batteriegriff BG-E22

Preise und Verfügbarkeiten:

Erst kürzlich schrieb ich an dieser Stelle zur Vorstellung der Nikon Z ( ):Nachdem von verschiedenen Marktbeobachtern kurz vor der Veröffentlichung erste Details zur spiegellosen Canon-Vollformatkamera geschürft und auf den einschlägigen Gerüchteportalen veröffentlicht wurden, bestätigt sich die Prognose nun sogar etwas früher als erwartet. Am Mittwoch dieser Woche lüftete Canon das streng gehütete Geheimnis und stelle die EOS R samt vier neuer Objektive für den RF-Objektivanschluss vor:Die Kamera sieht aus, wie eine leicht gewachsene, etwas modifizierte EOS M. Ihre größte Besonderheit ist, wie bei der Nikon Z, ein komplett neuer Objektivanschluss namens "RF". Dieser hat mit 54mm den selben Innendurchmesser, wie der bisherige Canon EF-Mount, aber natürlich aufgrund des Wegfalls des Spiegels ein geringeres Auflagemaß, was neue Konstruktionsperspektiven für Objektive ermöglicht. Mit 20mm ist das RF-Auflagemaß allerdings noch nicht ganz so kurz, wie die 16mm des Nikon Z-Mount (Sony: 18mm), der auch noch einen etwas größeren Durchmesser hat.Mittels Adapter ist der Anschluss voll kompatibel zu allen bisherigen EF- und EF-S-Objektiven, inkl. TS-E und MP-E. Hingegen können am RF-Mountkeine Canons EOS M-Mount Objektive genutzt werden. Außerdem sind alle Canon EF Speedlite Blitzgeräte uneingeschränkt verwendbar.Das geringere Auflagemaß erlaubt es, das hintere Linsenelement größer zu gestalten, wodurch sich eine bessere Lichtverteilung bis in die Ecken auf dem Sensor ergibt. Eine größere Linse hinten erlaubt wiederum kleinere Frontlinsen, was der Abbildungsleistung in verschiedenen Bereichen zugute kommt.Die Kommunikation zwischen Objektiv und Kameragehäuse erfolgt über 12 Kontaktpins und soll deutlich schneller und flexibler geworden sein. Canon wird drei Mount-Adapter anbieten: Einen einfachen, einen mit einem zusätzlichen Einstellring, der das entsprechende Feature der neuen RF-Objektive ergänzt (dazu später mehr) und einen mit einem Filtereinschub für variablen ND- oder Polfilter.Wie die Nikon Z (und schon etwas länger die Fujifilm X-H1) besitzt die EOS R ein OLED-Statusdisplay auf der rechten Schulter. Die Rückseite zeigt ein klapp- und schwenkbares Displayund eine neuartige "Multi-Function Bar", eine Art Swipe-Pad zum Einstellen beispielsweise der ISO oder anderer Funktionen, je nach Belegung. Diese dient als Ergänzung zum ebenfalls vorhandenen Daumenrad. Als Sucher kommt ein OLED-Display mit 3,69 Mio. Bildpunkten zum Einsatz.Interessanterweise ist nirgends die Rede von einem Sensor-basierten Bildstabilisator. Canon verzichtet tatsächlich auf einen IBIS (In-Body Image Stabilizer) und setzt weiter auf Objektive mit optischem Stabi (IS). Ein gefundenes Fressen für böse Schelte. Das Netz wird auch wegen eines anderen Details mit Sicherheit wieder in Rage geraten: Die EOS R hat nurSD-Speicherkartenslot! – GEFAHR, Will Robinson!Anstatt wie Nikon auf zwei Modelle mit unterschiedlicher Sensorauflösung zu setzen, positioniert sich Canon mit 30,3 MP quasi zwischen der Nikon Z6 (24,5 MP) und Z7 (45,5 MP) und verzichtet auf Zweigleisigkeit. Das erspart zumindest die Qual der Wahl. Preislich bewegt sich die Canon R mit einem UVP von €2.499 nur knapp über der Nikon Z6 (€2.450) und deutlich unterhalb der Z7 (€3.850).Die Einführung eines neuen Objektivanschlusses bedeutet natürlich auch, dass Canon zum Start der Kamera dafür ein paar optimierte Objektive liefern muss. Siehe die Liste oben. Und die sind ziemlich interessant. Da wäre zum Beispiel das angenehm kompakte und im Kit erhältliche 24-105mm f/4 IS mit L-Designation (Nikon bringt zum Start der "Z" nur ein 24-70 f/4), sowie ein 28-70mm f/2 L (ohne IS), das jedoch wegen der hohen Lichtstärke erheblich voluminöser als das 24-105mm ausfällt und keinen IS hat. Außerdem wird es zum Start ein sehr lichtstarkes 50 mm f/1,2 L geben – ebenfalls ohne IS. Neben den drei L-Linsen ist noch ein 35mm f1,8 mit IS angekündigt. Die RF-Objektive besitzen konfigurierbare "Control"-Ringe, die mit diversen Funktionen frei belegt werden können, z.B. zur Einstellung einer Belichtungskorrektur oder der ISO.Wie Nikon wird auch Canon die Spezifikationen seines neuen Mount nicht mit Drittherstellern teilen. Wollen Anbieter wie Sigma oder Tamron Objektive für den RF-Mount bauen, müssen Sie sich, wie früher auch, durch Reverse Engineering an die Funktionsweise herantasten.EOS R Body – €2.499 - Verfügbar ab 9. Oktober 2018EOS R Body + RF 24-105 – €3.499 - Verfügbar ab 9. Oktober 2018RF 24-105mm f/4 L IS USM – €1.199 - Verfügbar ab 9. Oktober 2018RF 28-70mm f/2 L USM – €3.249 - Verfügbar ab Dezember 2018RF 50mm f/1.2 L USM – €2.499 - Verfügbar ab Ende Oktober 2018RF 35mm f/1.8 Macro IS STM – €549 - Verfügbar ab Dezember 2018Mount Adapter EF-EF-EOS R – €109 - Verfügbar ab 9. Oktober 2018Control Ring Mount Adapter EF-EF-EOS R – €219 - Verfügbar ab 9. Oktober 2018 Drop-In Filter Mount Adapter EF-EF-EOS R (V-ND) – €449 - Verfügbar ab Februar 2019 Drop-In Filter Mount Adapter EF-EF-EOS R (C-PL) – €329 - Verfügbar ab Februar 2019Hier geht es zu EOS R Produktseite