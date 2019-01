CES: Apple kündigt ausgestellte HomeKit-Geräte von Drittanbietern an

HomeKit soll größere Rolle auf der CES spielen



Quelle: Belkin Quelle: Belkin

Apple wird zwar – wie schon in den vergangenen Jahren – nicht selbst auf der morgen startenden Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vertreten sein, doch das Unternehmen nutzt die Messe auf andere Art und Weise trotzdem für die eigenen Zwecke. Außer einem riesigen Plakat in der Stadt mit dem Hinweis auf den Schutz von iPhone-Nutzerdaten verwendet Apple auch einige Drittanbieter-Produkte dazu, um auf die Vorteile der hauseigenen Plattformen hinzuweisen. Konkret geht es um HomeKit.Apple lud TechCrunch zufolge kürzlich Journalisten ein, damit sie einige Vertreter von Firmen kennenlernen konnten, die auf der CES HomeKit-fähige Geräte zeigen. Besagte Anbieter sollen auf der Messe in Las Vegas den HomeKit-Aspekt ihrer dazu kompatiblen Produkte besonders anpreisen.Zu den auf der CES vorgestellten Produkten, die Apples Smart-Home-Schnittstelle HomeKit unterstützen, gehören Produkte von Anbietern wie Belkin, Eve und Kwikset. Von Belkin etwa gibt es neue Wemo-Lichtschalter, die sich via Siri und Home-App steuern lassen. Kwikset stellt – ebenso wie Mighton – neue Türschlösser aus der Premis-Reihe vor.