"By innovation only": Live-Stream des Events auch auf YouTube

Vor 10 Jahren gehörten Live-Streams von Apple zur Ausnahme: Zum Beispiel gab es keinerlei Internet-basierten Live-Stream der Worldwide Developers Conference 2011, auf der Apple MacOS X Lion, iOS 5 und iCloud vorstellte. Zur WWDC 2012 gab es einen Live-Stream, welcher aber nur auf iOS-Geräten und Macs mit Safari verfolgt werden konnte. Die WWDC 2013 konnte schließlich auf allen damals modernen Browsern live verfolgt werden.Nun will Apple wohl die Zuschauerzahlen weiter erhöhen: Der Live-Stream des "By innovation only"-Events am Dienstag steht nicht nur über die Apple-Webseite zur Verfügung, sondern wird parallel auch live auf YouTube übertragen. Der Stream kann über YouTube hier angesehen werden – derzeit ist aber nur ein Testbild sichtbar, da das Event erst morgen beginnt:Apple schaltet momentan sogar Werbung auf YouTube für das morgige Event, um Zuschauer auf der Videoplattform von Google zu gewinnen. Das "By innovation only"-Event beginnt am Dienstag, den 10. September um 19 Uhr deutscher Zeit. Wie üblich wird MacTechNews.de von allen Neuerungen berichten.