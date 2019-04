Bowers & Wilkins stellt Multiroom-Musiksystem Formation vor – mit eigener Funktechnologie plus AirPlay 2-Support

Stereo-Lautsprecher Formation Duo (3.998 Euro/Paar)

Soundbar Formation Bar (1.249 Euro)

Subwoofer Formation Bass (1.099 Euro)

Formation Wedge, quasi der Zeppelin-Nachfolger (999 Euro)

Formation Audio, ein Hub zum Integrieren einer klassischen Anlage inkl. LP (699 Euro)

Auch wenn Bowers & Wilkins diesmal nicht auf der High End ausstellen wird, ist es sicherlich kein Zufall, dass das britische Unternehmen (mit chinesischem Besitzer) gerade jetzt die Markteinführung einer neuen Serie von Multiroom-Audioprodukten bekannt gibt. Dabei wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Gleich fünf Produkte umfasst die Serie mit dem Namen Formation zum Start:Die neue Formation Suite soll laut B&W "hochwertige Klangqualität mit benutzerfreundlicher Bedienung und einzigartiger Flexibilität" verbinden. Die Geräte bieten dazu 24-Bit-Audio-Auflösung, AirPlay 2-Unterstützung und versprechen perfekte Synchronisation zwischen mehreren Räumen. Mit dem Bowers & Wilkins-eigenen Mesh-Netzwerk lässt sich Musik außerdem streamen, ohne das hauseigene WLAN nutzen zu müssen, so der Hersteller. B&W betont, diese Wireless-Technologie komplett selbst entwickelt zu haben. Dadurch soll eine besonders sichere und störungsfreie Verbindung mit hoher Audioauflösung gewährleistet sein.Dazu gehört auch die neue Bowers & Wilkins Home App . Mit ihr lassen sich alle Elemente der Formation Suite frei kombinieren und individuell oder gemeinsam steuern.Dank der Unterstützung von Apples AirPlay 2-Technologie erhalten Nutzer weitere Einstellungsmöglichkeiten wie etwa die Eingliederung von Apple TV und Apple Home Pod in das Multiroom-System.[banner]Die Geräte der Formation Suite ermöglichen nach Angaben des Herstellers Musik-Streaming mit 24-Bit-Audio-Auflösung und eine Multiroom-Synchronisation innerhalb einer Millisekunde. Die Synchronisation im gleichen Raum soll mit unter einer Mikrosekunde Latenzzeit noch schneller sein. In den Formation-Duo-Lautsprechern kommt die Continuum-Technologie der bekannten Serie 800 Diamond von Bowers & Wilkins sowie die Tweeter-on-Top-Technologie zum Einsatz. Die Formation Wedge besitzt ein einzigartiges, ellipsenförmiges 120-Grad-Design. Die Formation Bar verfügt über speziell angeordnete Chassis und einen besonderen Centerkanal für ein breiteres Klangbild mit bester Sprachverständlichkeit.Alle Produkte der Formation-Serie sind ab sofort im autorisierten Fachhandel zu haben.