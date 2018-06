Bloomberg: Kein MacBook, MacBook Pro oder iPad Pro zur WWDC 2018

Erst vorgestern sollen angeblich die kompletten Neuerungen der Worldwide Developers Conference 2018 schon vorab bekannt geworden sein - demnach soll am kommenden Montag ein neues MacBook und ein iPad Pro samt Face ID, aber kein MacBook Pro vorgestellt werden.Mark Gurman von Bloomberg, gewöhnlich gut informiert bezüglich noch unveröffentlicher Neuerungen aus dem Hause Apple, will in Erfahrung gebracht haben, dass Apple am Montag zur Eröffnung der WWDC 2018 keine neuen MacBooks oder iPads vorstellen wird. Apple arbeite zwar intern an neuen MacBook-, MacBook-Pro- und iPad-Pro-Modellen, diese soll der Konzern aus Cupertino aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2018 veröffentlichen.Demnach wird sich die diesjährige Worldwide Developers Conference fast ausschließlich um Software drehen - und auch dort sind die Erwartungen eher gedämpft: Die riesigen Neuerungen, wie zum Beispiel "Project Marzipan" , sollen erst 2019 angekündigt und veröffentlicht werden. macOS 10.14 und iOS 12 sollen keine großen neuen Features mitbringen, dafür aber eine Menge kleinerer Verbesserungen und Fehlerbereinigungen mitbringen - viele Apple-Anwender wünschen sich genau dies.Die Worldwide Developers Conference 2018 wird durch die Keynote am Montag Abend um 19 Uhr hiesiger Zeit eröffnet. Auf der Keynote gibt Apple traditionell einen Ausblick auf die kommenden Betriebssytem-Versionen von macOS, iOS, watchOS und tvOS, welche dann im Herbst als finale Versionen für alle Kunden erscheinen.