Bloomberg: 3 neue Macs mit hauseigenen T-Chips noch in diesem Jahr; neue iPads im Herbst

Die Mac-Modelle 2018

Nächstes iPad Pro erst im Herbst

Eigentlich geht es in dem jüngsten Bloomberg-Artikel um Apples hauseigene Chip-Abteilung, die von Johny Srouji geleitet wird und für die A-Prozessoren in iPhone und iPad, die S-Chips in der Apple Watch sowie die W-Chips in den AirPods verantwortlich ist. Mit dem T1-Chip für die Touch Bar des MacBook Pro und dem T2-Chip im iMac Pro sind auch die ersten Macs mit Koprozessoren aus Eigenbau versorgt. Der Artikel nennt in diesem Zusammenhang gleich mehrere kommende Apple-Produkte mit eigenen Chips.Zentral ist sicherlich der vorletzte Absatz des Artikels, in dem von »drei aktualisierten Mac-Modellen mit maßgeschneidertem Koprozessor« gesprochen wird, welche alle im Jahr 2018 auf den Markt kommen. Leider schweigt sich der Bericht darüber aus, um welche Modelle es sich genau handelt. Es ist lediglich von »Laptops und einen neuen Desktop-Rechner« die Rede. Ein heißer Kandidat wäre der letztes Jahr versprochene modulare Mac Pro. Allerdings hat Apple bis heute nicht bestätigt, dass jener Mac Pro 2018 fertig werden würde; es hieß stets nur, dass er auf keinen Fall 2017 komme. Alternativ wäre auch eine neue iMac-Generation möglich, die den T2-Chip des iMac Pro erbt.In der Laptop-Sparte ist das MacBook ein fast sicherer Kandidat für ein Update. Letzte Woche hieß es, Apple plane neben dem 12-Zoll-MacBook einen großen Bruder mit 13 Zoll, der das alte MacBook Air endgültig in Rente schicken solle (MTN berichtete: ). Für das MacBook Pro steht dagegen wohl höchstens eine kleinere Überarbeitung an, allerdings arbeitet hier mit dem T1 bereits ein Apple-eigener Chip.Eine weitere interessante Information des Artikels kommt ebenfalls nur in einem einzigen Satz vor. Die nächste iPad-Generation - gemeint ist hier dem Kontext zufolge wohl eher das iPad Pro als das 9,7’’-iPad - erbe die Neural Engine und die eigene GPU vom iPhone 8 und komme im Herbst 2018 auf den Markt. Wer also bereits hoffte, wie letztes Jahr bereits zur WWDC neue Highend-Tablets präsentiert zu bekommen, muss sich wohl noch ein paar Monate länger gedulden.Weiterführende Links: