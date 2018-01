Bericht: MacBook 13'' für dieses Jahr geplant - ein Erbe für das MacBook Air?

Ein großer Bruder für das MacBook 12''

Das MacBook Air ist das einzige Notebook in Apples Produktportfolio, welches noch nicht über ein Retina-Display verfügt. Bereits 2016 war das Ende der Produktlinie abzusehen, als Apple lediglich MacBook und MacBook Pro aktualisierte - letzteren auch in einer Version ohne Touch Bar, die wahrscheinlich mittelfristig als Ersatz für das MacBook Air vorgesehen war. Doch die Verkäufe des Air waren offensichtlich noch zu hoch, um ihm endgültig den Garaus zu machen. 2017 gab es sogar ein kleines Prozessor-Upgrade.Doch das Ende des MacBook Air ist sicherlich nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Nun zeichnet sich am Horizont der Zuliefererberichte ein neuer Spieler ab, der das einstige Einsteiger-Notebook ersetzen könnte. Eigentlich geht es in dem Bericht um die Marktsituation des Apple-Zulieferer General Interface Solution (GIS). In einem Nebensatz wird dabei erwähnt, dass GIS große Aufträge für das »Einsteiger-MacBook 13 Zoll in der zweiten Hälfte 2018« erhalten habe.Das lässt aufhorchen: 13 Zoll ist die Größe des MacBook Air. Offensichtlich hat Apple aus der bestehenden Nachfrage für das Air geschlossen, dass ein MacBook in diesem Formfaktor weiterhin gewünscht bleibt, welches aber günstiger sein soll als das MacBook Pro ohne Touch Bar, für das mindestens 1.499 Euro auf den Tisch gelegt werden müssen. Diese Lücke könnte ein großer Bruder des bekannten 12-Zoll-MacBooks schließen und das MacBook Air schließlich in Rente schicken. Dann hätte Apple auch beim MacBook, ähnlich wie beim iPad, die Zweiteilung Basisgerät vs. Pro-Gerät ohne dritte Namensvariante erreicht.Leider sind außer dem Starttermin, Ende 2018, noch keine Details abzusehen. Wenn Apple den Vorgaben des kleineren MacBooks folgt, wird es aber wahrscheinlich ebenfalls nur einen einzigen USB-C-Anschluss mitbringen, der sowohl für Sekundärgeräte als auch den Stromanschluss verantwortlich ist. Fraglich bleibt aber, wie Apple den Preis drücken will, denn schließlich kostet auch das günstigste 12-Zoll-MacBook bereits 1.499 Euro.