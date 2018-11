Blizzard arbeitet angeblich an "Warcraft Go" – Warcraft in die reale Welt holen

Das große Vorbild Pokémon Go

Enormes Potenzial

Seit fast zweieinhalb Jahren dominiert Pokémon Go nun schon das AR-Genre auf dem Smartphone und keiner der Nachfolge-Titel konnte an die Erfolge des Titels anschließen. Der monatliche Umsatz liegt stabil bei mehr als 50 Millionen Dollar – und das, obwohl sich Pokémon Go auch ohne Zusatzkäufe problemlos spielen lässt. Im letzten Monat gab Entwickler Niantic einen neuen Rekordumsatz bekannt – und noch immer Spielerzahlen wie im Sommer 2016. Einem Bericht zufolge gibt es einen weiteren namhaften Hersteller, der mit einem vergleichbaren Spielkonzept antreten will. Demnach befinde sich eine Art "Warcraft Go" in Entwicklung, denn Blizzard habe sich aus verschiedenen Gründen für die Evaluierung und Umsetzung eines solchen Spiels entschieden.Zum einen beobachtete man bei Blizzard, wie erfolgreich Pokemon Go auch nach mehr als zwei Jahren noch ist. Zum anderen passe aber auch das Kampf-Konzept zum Warcraft-Universum – also die Eroberung und Verteidigung von Basen (im Falle von Pokémon Go: Arenen). Blizzard-intern gebe es unzählige begeisterte Pokémon-Spieler. Die ikonische Statue genau in der Mitte des Blizzard-Hauptquartiers sei eine Pokémon-Arena – und jeden Tag werden Schlachten zwischen den Teams Blau, Gelb und Rot ausgefochten, um dort einen Platz zu erhaschen.Eine Erweiterung des Warcraft-Universums erschien den Strategen daher als konsequenter Schritt. Zusammen mit der starken und unter Spielern hoch angesehenen Marke rechnet man sich Chancen aus, Millionen von Spielern anzuziehen. Angesichts der komplexen Geschichte des Warcraft-Universums könne man zudem weitaus mehr Spielprinzipien integrieren, als Monster zu sammeln, diese zu entwickeln sowie Kämpfe auszufechten. Man darf gespannt sein, ob Activision Blizzard die Pläne zum Abschluss bringt. Ohne Zweifel wäre die gute Umsetzung der Idee eine Gelddruckmaschine – allerdings wohl nur, wenn es kein weiterer Clone von Pokemon Go wird.