Blick hinter die Kulissen: MTN-Meldungen des Jahres, beliebte und unbeliebte Themen

Nach Aufrufen: Die Spitzenreiter 2020

Welche Themen besonders nachgefragt sind

Top 10 der 2020er Meldungen

Kuriose Meldungen mit hohen Zugriffen

2020 war ein gutes News-Jahr

Es gab viele spannende Themen im abgelaufenen Jahr – unter anderem auch, weil Apple regelmäßig mit Neuerungen aufwartete, anstatt anlässlich zweier Events alle wichtigen Themen in einem Aufwasch abzuhandeln. Nach unserem kurzen Jahresrückblick soll es in dieser Zusammenstellung darum gehen, welche Meldungen in den Leser-Charts vorne lagen – also besonders häufig aufgerufen wurden.Nach reinen Zugriffszahlen geordnet, sah die Top 3 des laufenden Jahres folgendermaßen aus: iOS 14: Die ersten Erfahrungen mit dem neuen System ROON: So funktioniert die wohl beste App der Welt zur Musikverwaltung- und Wiedergabe iOS 14 mit neuer Bedienung: Auf die Rückseite des iPhones klopfenAllerdings sind die Ergebnisse etwas verzerrt, denn in allen drei Fällen gab es ein "Google-Geschenk". Der Erfahrungsbericht zu iOS 14 hatte für einige Stunden den zweiten Platz beim Suchbegriff "iOS 14", was natürlich enormen Traffic bedeutet. Auch Facebook liebte das Thema offensichtlich und verbreitete den Beitrag so stark wie noch selten einen Artikel zuvor. Auf ein derart nachgefragtes Thema so viel Sichtbarkeit von Google und Facebook zu bekommen, ist aber ein (kaum kontrollierbarer) Glücksfall. Die Bedienung per iPhone-Rückseite tauchte in Google News auf der Hauptseite in den Top-Meldungen auf (warum auch immer!) und sorgte ebenfalls für enorme Zugriffe. Der Rewind-Test zu Roon wird auf Suchbegriffe wie "Musikverwaltung Mac" weit oben in Google angezeigt.Sortiert man die Meldungen des Jahres nach Artikel, die auf MTN selbst das höchste Interesse auf sich zogen, sieht es etwas anders aus. Hier ergibt sich dann wieder das seit vielen Jahren gewohnte Bild. Kurz zusammengefasst: Auch das 29. Gerücht zu neuen Funktionen der kommenden iPhone-Generation zieht mehr Leser an als die eigentliche Vorstellung. Neben Gerüchten sind zudem Mac- und iPhone-Tipps sehr nachgefragt – ganz vorne liegt aber unsere Testserie zu den neuen M1-Macs. Nahezu gar kein Interesse ziehen Themen wie Apples Bemühungen um Bürgerrechte und Umweltschutz oder wirtschaftliche Themen ohne unmittelbaren Nutzerbezug (Schutz von Fabrikarbeitern bzw. Verstöße gegen Bestimmungen) auf sich. Für Spiel-Vorstellungen sind MTN-Leser ebenfalls nicht zu haben.Die Berichterstattung rund um die Corona-Warn-App war ebenso frequentiert wie jeder Artikel, in dem es um Preisaktionen geht – seien es die all-freitäglichen Zusammenstellungen zum App Store, die monatlichen Refurbished-Zusammenfassungen als auch jegliche andere Schnäppchen-Meldung. Generell schneiden Hardware-News meist besser als Software-News ab, Ausnahmen machen Erfahrungsberichte zu App- bzw. Systemupdates. Das Hinfiebern auf ARM-Macs brachte es auf stabil hohe Nachfrage, selbiges galt für die Themen iPhone 12 und Apple Watch 6, wohingegen dem Apple TV nur moderates Interessen entgegengebracht wird. MacBook Air M1 unter starker Dauerlast – wie sehr bricht die Performance ein? iOS 14: Die ersten Erfahrungen mit dem neuen System Eine Woche mit Big Sur: Erste Bestandsaufnahme aus Anwendersicht iPhone 12 Pro: Auch Front nun in Schemazeichnung zu sehen Apple Glass: Prosser nennt Preis, Bedienung und Zeitplan des komplett neuen Apple-Produkts Leaker: Erstes ARM-MacBook kommt schon früher als gedacht Internes Memo: Nächste Woche neue Apple-Hardware? Intel-Ingenieur: Wie Intel Apple so verärgerte, dass Cupertino auf ARM umstieg Test: Canon EOS R6 – Die vielleicht vernünftigste High-End Fotokamera der Welt Prosser leakt Datum des Herbst-Events sowie Apples Zeitplan für iPhone 12, Apple Watch 6 und neue iPadsIn der Disziplin "kuriosere Meldungen" sorgte ein Problem vieler Schüler für Aufsehen, die an einer neuen Einstellung in iOS scheiterten. Auch ein nostalgischer Rückblick auf MP3-Faces bzw. deren Comeback zog Interesse auf sich. iPhone-Fotos als HEIF statt JPG: Schüler fallen durch Prüfung – wie man die Einstellung ändert Flashback aus alten Zeiten: MP3-Faces aus der Vor-iTunes-Ära feiern ComebackVon Kollegen aus anderen Themenbereichen, allem voran Reiseportalen, wird 2020 als desaströses Jahr beschrieben. Technikseiten wie MacTechNews.de profitierten hingegen davon, wie viele Anwender nach Beschäftigung suchten und daher mehr Zeit auf Webseiten verbrachten (sowohl in absoluten Zugriffen als auch Verweildauer). Dazu kam Schützenhilfe durch Apple, denn wie eingangs erwähnt, gab es das gesamte Jahr über regelmäßig Hardware-Neuerungen und viele spannende Themen.