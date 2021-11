Black Friday: Die besten Angebote rund um iPhone, iPad und Mac

Amazon: Zubehör für Mac, iPhone und iPad, Kopfhörer von Beats



Saturn: Apple Watch, iMac 27" und AirPods

Media Markt: Fernseher, Apple Watch und iPhone 12 mini

Apple: Shopping-Event mit Geschenkkarten als Zugabe

Hinweis

Der "Black Friday" markiert in den USA den Beginn des Weihnachtsgeschäfts. Kurz vor dem ersten Advent und einen Tag nach dem Thanksgiving werben Einzelhändler und Onlineshops mit kräftigen Rabatten. Auch in Deutschland gehört der "Schwarze Freitag" mittlerweile zur Tradition. Unter den Schnäppchen, welche vor allem Amazon, Saturn und Media Markt anbieten, finden sich etliche Geräte und Gadgets für Mac-, iPad- und iPhone-Nutzer.Amazon hat bereits vor einigen Tagen die "Black-Friday-Woche" ausgerufen, am heutigen Freitag erreicht die Rabattaktion traditionell ihren Höhepunkt. Am "Schwarzen Freitag" bietet der Onlinehändler stets eine Vielzahl der hauseigenen Geräte und Gadgets zu Tiefpreise an (siehe unten). Deutlich im Preis reduziert ist aktuell aber auch etliches Zubehör für Mac, iPhone und iPad. Das Magic Keyboard ist für 79,00 Euro zu haben, für die Magic Mouse verlangt Amazon lediglich 59,90 Euro. Ebenfalls sehr günstig gibt es den Apple Pencil (2. Generation) , der Stift kostet heute 114,90 Euro statt 135,00 Euro. Der Apple Pencil (1. Generation) schlägt mit 79,90 Euro statt 99,00 Euro zu Buche.statt 2.409,00 €Mit 27 Prozent Rabatt im Vergleich zu Apples unverbindlicher Preisempfehlung bietet Amazon heute das aktuelle iPad Pro 12,9" mit M1-Prozessor, 16 Gigabyte RAM und 2 Terabyte SSD an. Das Tablet verfügt über ein LiquidRetina XDR-Display mit ProMotion, TrueTone und großem P3-Farbraum. Es unterstützt WLAN 6 und bietet einen Thunderbolt-Port für schnelle Kabelverbindungen. Das TrueDepth-Kamerasystem mit Weitwinkel, Ultraweitwinkel, "Folgemodus" und LiDAR-Scanner sorgt für hochwertige Fotos und Videos sowie AR-Fähigkeiten.Ein knappes Drittel günstiger als sonst gibt es am "Black Friday" die Powerbeats Pro , die kabellosen Sport-In-Ears kosten aktuell 169,00 Euro statt 249,95 Euro. Für die Beats Studio Buds verlangt Amazon 129,00 Euro statt 149,95 Euro. Ebenfalls im Preis reduziert sind die kabellosen On-Ears Beats Solo3 (109,99 Euro statt 199,95 Euro), der Over-Ear-Kopfhörer Beats Studio3 (159,99 Euro statt 349,95 Euro) und der Beats Solo Pro (149,00 Euro statt 299,95 Euro).- 29,99 € statt 59,99 €– 59,99 € statt 99,99 €– 44,99 € statt 84,99 €– 84,99 € statt 129,99 €– 14,99 € statt 29,99 €– 36,99 € statt 64,99 €– 59,99 € statt 119,99 €– 54,99 € statt 79,99 €– 104,99 € statt 129,99 €– 169,99 € statt 229,99 €– 59,99 € statt 109,99 €– 54,99 € statt 99,99 €– 22,99 € statt 34,99 €– 149,00 € statt 249,00 €– 174,00 € statt 249,00 €– 447,00 € statt 639,00 €Auch Saturn hat am "Black Friday" zahlreiche Sonderangebote in petto. Unter anderem gibt es den iMac 27" mit Intel Core i5, 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD sowie Radeon Pro 5300 für 1.299 Euro und somit 31 Prozent günstiger als bei Apple selbst. Für die AirPods Pro mit MagSafe-Ladecase verlangt der Onlinehändler 221,29 Euro statt 279,00 Euro. Apples kabellose Over-Ears AirPods Max kosten aktuell 459,00 Euro.statt 429,00 €Die Apple Watch Series 6 in der Größe 40 Millimeter mit Aluminium-Gehäuse in Blau und passendem Sportarmband gibt es bei Saturn derzeit zum absoluten Tiefpreis. Außer im Hinblick auf das Display unterscheidet sich die Smartwatch technisch kaum vom Nachfolger Apple Watch Series 7, leistet also ebenso gute Dienste. Das GPS-Modell verfügt über das bekannte Always-On Retina Display, es misst unter anderem den Sauerstoffgehalt im Blut und unterstützt Apples EKG-App. Zahlreiche weitere Anwendungen sind im iOS App Store verfügbar.Auch bei Media Markt gibt es heute die Apple Watch Series 6 für 339,00 Euro. Darüber hinaus bietet der Onlinehändler etliche Fernseher zu "Black-Friday-Preisen" an, beispielsweise den 55-Zöller LG OLED55A19LA mit OLED-Display für 777,00 Euro (UVP: 1.599,00 Euro). Ebenfalls günstig zu haben ist der Samsung GQ65QN90A, das smarte 65-Zoll-Gerät kostet aktuell 1.399,00 Euro statt 2.299,00 Euro.statt 679,00 €Mit knapp 630,00 Euro ist das iPhone 12 mini bei Media Markt zurzeit so günstig zu haben wie bei kaum einem anderen Onlinehändler. Das Smartphone verfügt über eine Speicherkapazität von 64 Gigabyte, unterstützt den Mobilfunkstandard 5G und wird von Apples hauseigenem Prozessor A14 Bionic angetrieben. Das Super Retina XDR OLED-Display bietet eine Auflösung von 2.340 mal 1.080 Bildpunkten. Die Dual-Kamera mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektiv liefert dank des Nachtmodus auf bei schwierigen Lichtverhältnissen beeindruckende Bilder.Apple wird ebenfalls am "Black Friday" aktiv, macht aber daraus gleich ein viertägiges Shopping-Event. Direkte Rabatte auf iPhones, iPads, Macs und Wearables gibt es allerdings in den Apples Stores und im Onlineshop des kalifornischen Unternehmens nicht. Stattdessen erhalten die Kunden beim Kauf etlicher Geräte App-Store- & iTunes-Geschenkkarten im Wert von maximal 200 Euro. Eine vollständige Übersicht haben wir bereits vor einigen Tagen veröffentlicht.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.