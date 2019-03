Biografie thematisiert Tim Cook und sein schweres Erbe

Zu große Fußtapfen

Trotz Übervater auf Erfolgsspur

Hinter den Kulissen Apples

Ein neues Buch blickt hinter die Kulissen Apples und erscheint am 16. April in den USA. Unter dem Titel „Tim Cook: The Genius Who Took Apple to the Next Level“ beleuchtet Leander Kahnley die Geschichte des CEO in Cupertino. Zuvor hatte er sich in „Jony Ive: The Genius Behind Apple’s Greatest Products“ mit der Rolle des Chef-Designers auseinandergesetzt.Das Werk erzählt die Geschichte von Tim Cook, der nach dem Tod von Gründervater und Visionär Steve Jobs die schwere Ausgabe hatte, dessen Erbe anzutreten. Der Klappentext spricht davon, wie Jobs Tod eine klaffende Lücke hinterließ und Cook sie zu füllen versuchte. Steve Jobs verkörperte wie kein anderer die Firma und ihre Innovationskraft, während Tim Cook von Beginn eine ganz andere Ausstrahlung innehatte. Cook wusste um die Größe der Fußtapfen des Apple-Vaters und arbeitete daher einen ganz eigenen Stil und individuelle Stärken heraus.Der Journalist Leander Kahnley zeichnet die Geschichte der Nach-Jobs-Ära nach und erklärt, wie erfolgreich Tim Cook Apple in der ganzen Zeit geführt hat. Apple wuchs unter seiner Ägide zur weltweit ersten „Trillion Dollar Company“ heran und verdreifachte den Börsenwert. Die Biografie hebt Cooks Eigenschaften hervor, die ihn von Jobs unterscheiden: etwa der humane Führungsstil und das ausgeprägte Verständnis für die Lieferkette. Zudem habe Cook intensiver bestimmte Werte fokussiert: Erneuerbare Energien, arbeits- und umweltfreundlichere Fertigungsbetriebe, Datenschutz und hochgradig recycelbare Produkte.Das Buch wirft einen Blick auf die Nebenschauplätze, die Cook mit Apple zu bewältigen hatte. Als Beispiele nennen Rezensenten die Auseinandersetzung mit dem FBI im Fall des San-Bernardino-Schützen oder die Bemühungen des Konzernlenkers, Privatssphäre und Umweltschutz stärker ins Visier zu nehmen. Dabei beleuchtet Kahnley auch die Geschichte Cooks, etwa seine Zeit bei IBM. Tim Cook: The Genius Who took Apple to the Next Level lässt sich für 13,99 Euro bei Amazon vorbestellen. Die gebundene Ausgabe kostet dort 22,99 Euro