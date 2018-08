Bilder des Google Pixel 3 XL geleakt - mit "Notch"

Apple gibt beim Design von Smartphones und Computer immer noch den Takt an: Sobald ein neues Apple-Handy oder ein neu gestalteter Mac auf den Markt kommt, dauert es meist nicht lange, bis andere Hersteller sich der Design-Sprache anschließen. Google bildet hier mit dem Pixel 3 XL, welches offiziell im Herbst angekündigt werden soll, keine Ausnahme.[banner6Ein ukrainischer Blogger kam auf unbekanntem Wege an ein funktionsfähiges Vorserienmodell des Pixel 3 XL samt Verpackung und startbarem Betriebssystem. Wie das iPhone X wurde beim Pixel 3 XL die Frontkameras in einer Einkerbung des randlosen Displays untergebracht. Die "Notch" des Google-Handys ist allerdings deutlich höher als beim iPhone X, dafür aber weniger breit. Die Ecken des Displays rundete Google wie beim iPhone X ab, um eine möglichst randlosen Bildschirm zu verbauen - nur an der Unterseite platzierte Google einen zusätzlichen Lautsprecher.Das Google-Gerät verzichtet auch auf einen Kopfhöhreranschluss und bringt stattdessen einen USB-C-Port mit. Kopfhörer mit USB-C-Konnektor liegen ebenso wie ein USB-C-Adapter auf Klinkenstecker bei. Als Prozessor kommt ein 8-Kern Qualcomm-Prozessor mit Adreno-630-GPU zum Einsatz, der auf 4 GB Arbeitsspeicher zugreift. Der Bildschirm bietet eine Auflösung von 1440x2960 Pixel. Auf dem Vorserienmodell ist eine Vorabversion von Android 9 "Pie" installiert.Offiziell ist mit einer Ankündigung des Google Pixel 3 XL im Herbst zu rechnen. Da Google wahrscheinlich bereits in diesen Wochen mit der Serienfertigung beginnt, dürfte das Gerät bald nach der Ankündigung ausgeliefert werden. Über Preise und Farb-Varianten ist noch nichts bekannt geworden.