Big-Brother-Fehler in Googles neuem Smart Speaker - dauerhafte Audio-Aufzeichnung

Fehler macht Home Mini zum Schnüffelgerät

Google reagierte umgehend

Seitdem die virtuellen Sprachassistenten Siri, Alexa, Cortana und der Google Assistant auf allen wichtigen Smartphone-Plattformen aufgetaucht sind, haben wir uns schon daran gewöhnt, dass dauerhaft ein Mikrofon auf Aktivierungsbefehle wie »Hey Siri« oder »OK Google« lauscht. Was aber nicht sein darf, ist eine Aufzeichnung der Umgebungsgeräusche inklusive aller Gespräche. Genau dies ist aber bei einem Vorserienmodell des Google Home Mini, der in gut einer Woche auf den Markt kommen soll, passiert.Artem Russakovskii erhielt auf dem Google-Event vom 4. Oktober eine Version des kleinen, Kieselstein-förmigen Smart Speaker. Normalerweise erwartet das Gerät erst dann Audiobefehle - und zeichnet sie entsprechend auf -, wenn entweder der Sprachbefehl »OK Google« gesprochen oder die berührungsempfindliche Oberseite des stoffumspannten Lautsprechers berührt wird. Doch in Russakovskiis Fall aktivierte sich die Aufnahme »Tausende Male am Tag«, was zu einer nahezu flächendeckenden Audio-Aufnahme der Umgebung führte.Seine Beschwerden bei Google fanden unmittelbar Gehör. Die Verantwortlichen identifizierten bei Russakovskiis Gerät schnell die Touch-Erkennung der Oberfläche als Fehlerursache. Diese erkannte immer wieder aufs neue »Phantom-Berührungen«. Die erste Reaktion war ein Software-Update, welches die Aufnahme nach dem Touch bei allen Vorseriengeräten deaktiviert. Außerdem wurden alle Aufnahmen von Audiobefehlen, die an das Unternehmen gesendet wurden, wieder gelöscht.Auf seinem Blog »Android Police« dokumentierte Russakovskii den Vorgang und versäumt nicht, Google für die rasche Reaktion, sowohl bei ihm persönlich als auch im Rahmen des Software-Updates, zu loben. Bis zum offiziellen Verkaufsbeginn am 19. Oktober hat der Konzern noch Zeit, um einen Fix zu entwickeln; ansonsten muss die beworbene Funktionalität der Touch-Oberfläche auch bei den ersten regulären Kunden deaktiviert bleiben. Der kleine Bruder des Google Home ist auch hierzulande zu haben und kostet 59 Euro. Er ist in drei Farben verfügbar (Store: ).