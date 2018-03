Bezahle mit einem Blick: Neuer Apple-Spot fürs iPhone X (Video)

Nur wenige Tage nachdem Apple mit »Unlock« einen witzigen und sehr CGI-lastigen Werbespot fürs iPhone X veröffentlicht hat (MTN berichtete: ), setzt der Konzern im gleichen Stil nach. Der neue Clip »Fly Market« bewirbt dabei ebenfalls offensiv - und natürlich schwer übertrieben - die Macht des Blickes über die Gesichtserkennungssoftware Face ID. Allerdings geht es diesmal nicht darum, mit dem Blick das Smartphone öffnen und die Inhalte sehen zu können, sondern um das authentifizierte Bezahlen via Apple Pay.Auf einem Open-Air-Markt oder Basar südlichen Flairs schaut sich ein Gast die Angebote an; und weil das Bezahlen mit seinem iPhone X nur einen Blick entfernt ist, fliegen ihm die neuen Kleidungsstücke wie von selbst an den Körper. In dem Spot versteckt sich auch eine recht offene Hommage an den Film »Zurück in die Zukunft«. Unterlegt ist der einminütige Spot mit dem Song Back Pocket von Vulfpeck.Aus deutscher Sicht hat die Werbung natürlich auch eine Kehrseite, erinnert sie doch wieder einmal daran, dass weder Deutschland noch Österreich bisher mit Apples bargeldlosem Bezahldienst Apple Pay bedacht wurde.