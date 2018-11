Betatest neuer WhatsApp-Versionen für iOS

Am WhatsApp-Test teilnehmen

Aktualisierung

Mit dem Erfolgszug von WhatsApp ging gleichzeitig auch der Niedergang der SMS einher. Als WhatsApp auf den Markt kam, kostete die App so viel wie fünf SMS – später wurde sie sogar ganz kostenlos. Inzwischen tummeln sich zwar zahlreiche Messenger auf dem Markt, WhatsApp gilt aber als die Lösung mit der größten Verbreitung. Um neue Funktionen testen zu lassen, riefen die WhatsApp-Macher ein Beta-Programm ins Leben, welches aber bislang nur für Android zur Verfügung steht. Das hat sich allerdings in dieser Woche geändert, denn ab sofort können auch neue Betaversionen für iOS getestet werden.WhatsApp wählte dazu den offiziellen Weg über Apples Beta-Plattform, genauer gesagt TestFlight. Darüber können Entwickler ihren Nutzern Testversionen zur Verfügung stellen. Der Freigabe geht nur eine kurze Überprüfung durch Apple voraus, allerdings nicht in der Intensität eines kompletten Reviews vor Verkaufsfreigabe. Damit ist es recht unkompliziert möglich, Feedback zu sammeln – und auch der einzige gangbare Weg. Beta-Apps lässt Apple für den App Store nicht zu, Nutzern direkt Betaversionen zukommen zu lassen ist außerordentlich umständlich. Die Anzahl der Tester ist auf 10.000 Personen beschränkt.TestFlight steht über den App Store zur Verfügung und lässt sich kostenlos installieren. Damit steht der Weg frei, Testversionen aller Entwickler zu erhalten, die ein entsprechendes Programm anbieten. Im Falle von WhatsApp ist es dieser Link , um auf WhatsApp Beta zuzugreifen. Wichtiger Hinweis: Wer die URL vom Mac aus aufruft, gelangt nur auf ein allgemeines Support-Dokument. Nur unter iOS führt der Verweis auf die gewünschte WhatsApp-Beta. Hat man die Beta installiert, lässt sich die App via Testflight starten. Neue Betaversionen erhält der Nutzer ebenfalls über Apples Test-App und wird darauf per Push-Nachricht hingewiesen. Nachdem die Testperiode einer App-Version endet, ist kein Start mehr möglich. Im vergangenen Jahr verlängerte Apple diesen Zeitraum auf maximal 90 Tage – anschließend ist eine neue Testversion erforderlich.Die oben erwähnte Grenze von 10.000 Testern ist erreicht – wer trotzdem am Test teilnehmen möchte, muss also darauf warten, bis sich Nutzer wieder aus dem Programm zurückziehen.