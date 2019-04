Best of der Aprilscherze 2019: Wachsende AirPods, USB-C-Hub mit Floppydisk und Legos „Find my Brick“

T-Mobile Phone BoothE Mobile EditionE

Der erste April sorgt auch dieses Jahr wieder für viele Spaßmeldungen. Nachdem am Freitag schon Vermutungen aufkamen, bei Apples ad acta gelegten Ladematte AirPower handele es sich um den ersten Aprilscherz des Jahres 2019, geht es heute um die tatsächlichen Witzberichte von Tech-Websites und Unternehmen. Dazu zählen schalldichte T-Mobile-Telefonzellen für unterwegs, USB-C-Hubs mit unglaublichen 40 Anschlüssen, die Lego-App „Find my Brick“ und Fake-Videos zur AirPods-Produktion in geheimen Apple-Forschungseinrichtungen.T-Mobile-CEO John Legere zeigt höchstpersönlich eine neue Wunder-Telefonzelle, die Nutzer komplett von den Geräuschen der Außenwelt abkapselt. 2019 gehöre es zu den größten Herausforderungen, außerhalb der eigenen vier Wände eine ungestörtes Telefonat via Smartphone zu führen. Die Lösung: T-Mobile Phone BoothE. Das „E“ am Ende der Bezeichnung weise darauf hin, dass es um eine echte Technologie-Evolution geht.Zwar gibt es die Telefonzelle schon an Standorten in New York, Seattle und Washington (DC), doch ganz ernst gemeint ist die Aktion nicht. Zudem weist T-Mobile auf die T-Mobile Phone BoothE Mobile EditionE hin, die jedem auch unterwegs Ruhe beim Telefonieren bringen soll – doch diese besteht nur aus einem Pappkarton im Farbdesign des Unternehmens.Der HyperDrive Ultimate Ultimate Hub löst alle Probleme von MacBook-Nutzern, die verzweifelt nach mehr Anschlüssen und Schnittstellen für ihren nur mit USB-C-Ports ausgerüsteten Rechner suchen. Folgende Anschlüsse sind verbaut: 9x USB-A, 9x USB-C, 2x microSD, 2x SD, Kopfhörerausgang, HDMI, VGA und Ethernet. Für Nostalgiker gibt es obendrein ein Floppy-Laufwerk. Der Preis beträgt solide 9.999 US-Dollar. Zur Veröffentlichung ist der Hub für eine begrenzte Zeit aber schon für 99,99 US-Dollar erhältlich.Endlich ist Schluss mit den Spekulationen rund um den Produktionsprozess von Apples beliebten Bluetooth-Kopfhörern. Der YouTube-Clip „The Sound Gardener“ von den Filmemachern Ryan Westra und Ben Fischinger zeigt, wie Apple die AirPods anbaut. Sie werden nicht etwa in eine Fabrik produziert, sondern wachsen in einem Treibhaus auf natürliche Art und Weise.Lego hat per Twitter eine praktische App angekündigt, die im Zusammenspiel mit der Augmented-Reality-Technologie des iPhones dabei hilft, Bausteine eines bestimmten Lego-Modells zu finden. Vorbei sind die Zeiten, in denen Kinder in Bergen von Bausteinen mühsam mit den Händen nach den passenden Stücken suchen mussten.Microsoft gibt dieses Jahr übrigens ganz offiziell den Spielverderber für April-Witze. Einer The Verge vorliegenden unternehmensinternen E-Mail zufolge verbietet das Unternehmen den eignen Mitarbeitern jegliche „Aprilscherz-Aktivitäten“, die mit öffentlichen Meldungen zu tun haben. Der Grund: „Wir haben mehr zu verlieren als zu gewinnen, wenn wir versuchen, an diesem Tag witzig zu sein.“Haben Sie auch Aprilscherz-Meldungen gefunden? Gerne können Sie diese in den Kommentaren teilen.