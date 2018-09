Beschwerden über iPhone Xs mit schwacher WLAN- und LTE-Leistung häufen sich

Drei Seiten lang Probleme



Während das iPhone X 254 mbps aufweist, misst die Speedtest-Software beim Xs Max nur 80,9.

WLAN-Lösung liegt auf der Hand



Die EIRP-Leistung der Modelle iPhone 8 Plus, X, Xs und Xs im Vergleich. Quelle: wiwavelength

Funkwellen-Blog will Hardware-Problem gefunden haben

Immer nach der Veröffentlichung von neuen Geräteserien gibt es ein paar Anwender, die über Probleme berichten. Bei den kürzlich vorgestellten iPhone-Modellen soll eine Häufung von schwachen WLAN- und LTE-Verbindungen auftreten, berichten US-Medien. Sowohl in Apples Support-Forum als auch an anderer Stelle mehrten sich die Beschwerden. Ein Technikblog, der auf Funkphysik spezialisiert ist, will auch die Ursache gefunden haben: Das Antennen-Design.Ein Blick in die Support-Seiten des Herstellers zeichnet ein deutliches Bild: Auf bisher drei Seiten (rund 40 Einträge) beschreiben US-Kunden immer wieder dieselben Symptome. Dabei geht es zum einen um die Leistung von iPhone Xs und Xs Max im 5 GHz-Band (WLAN), zum anderen um die im LTE-Bereich. Die Nutzer klagen über "signifikante Verschlechterung"; solche, die vorher schon unter schwachem Empfang zu leiden hatten, haben nun gar keinen mehr. Dabei berichtet die Mehrheit davon, dass es diese Probleme mit dem jeweiligen Vorgänger-Modell – genannt werden iPhone 7, 8 und X – nicht gegeben hat. Ein Betroffener schreibt, er habe alle Routereinstellungen ausprobiert, aber sein Xs bliebe bei der halben Leistung wie sein iPhone 8. Screenshots von Speedtest-Apps zeigen eine bis zu viermal schwächere Download-Leistung der Neugeräte im Vergleich etwa zu einem aktuellen iPad. Neben den offensichtlichen Unterschieden in der Sendeleistung durch die Balkenanzeige im Display, berichten einige iPhone-Besitzer auch, dass die Balkenanzahl zwar gleich sei, aber die Download-Zeiten viel schlechter ausfielen. Die Upload-Geschwindigkeit scheint nicht betroffen zu sein. Einige Leidtragende tauschen an dieser Stelle Turnarounds und Tipps aus, um die Sendeleistung zu verbessern. Andere wollen ihr Neugerät zurückgeben. Ähnliche Stimmen sammeln sich bei reddit (128 Einträge) und anderen Foren.Das Problem scheint vor allem im 5-GHz-Frequenzband aufzutreten, sodass bei den meisten Nutzern durch das Wechseln auf 2,4 GHz wieder mehr Balken auf dem Display erscheinen. Bei denen, die gar keine WLAN-Verbindung mehr aufbauen konnten, half dieser Trick ebenfalls. Ein Nutzer berichtet davon, dass ein Abschalten des Wifi-Assistenten die Probleme behoben habe. Für die Verbindungsprobleme mit LTE, die unabhängig vom Mobilfunkbetreiber auftreten, kursieren Tipps, wie man das iPhone anders halten könnte, damit die eigene Hand die Sendeleistung nicht zusätzlich senkt.WiWavelength.com hat die WLAN-Performance getestet und festgestellt, dass die Strahlungsleistung (EIRP) des iPhone Xs und Xs Max weit unter dem optimalen Wert von 23 dBm (200 mW) liegt. Der Blog erwähnt, dass Apple bei der leistungsgeführten Leistung beispielsweise im Band 41 500 mW in die Sendeleistung steckt. Dieser Wert sei schon aufgebläht, normal seien 400 mW. Ein Grund könnte das Überdecken von Antennenmängeln sein, vermutet der Verfasser. Die Analyse des Blog kommt zu dem Schluss, dass der negative "antenna gain" (Der "Antennengewinn" fasst Richtwirkung und Wirkungsgrad einer Antenne zusammen) die ganze Energie, die das Smartphone in die Sendeleistung packt, wieder auffrisst. Beim iPhone Xs Max zeigt sich etwa ein durchgehend negativer Antennengewinn, der zwischen -4.1 und -7,3 dBi rangiert. Eine Grafik zeigt, dass dieser die Sendeleistung um ca. 5-7 dB senkt. Dementsprechend könnte das Antennendesign oder die Abstimmschaltung der Antennen Verursacher der Probleme sein. Über ein Software-Update ließe sich höchstens die leitungsgeführte Leistung noch mehr aufblasen, das zugrundeliegende Problem jedoch nicht lösen, so das Fazit des Autors.