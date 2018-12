Bericht: Kabellos ladbare AirPods kommen 2019, neues Design 2020

Laden ohne Kabel – auch für Vormodelle

Bluetooth 5 lebt

Kein Druck – und keine Ladematte

Beste Umsatzaussichten dank AirPod 2

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo beschäftigt sich in seinem aktuellen Investorenbrief mit der Zukunft der AirPods. Die kabellosen Kopfhörer bringe Apple im ersten Quartal 2019 in einer aktualisierten Fassung. Für 2020 rechnet er mit einem komplett neuen Modell.Das Update im kommenden Quartal nennt Kuo "Modell mit Unterstützung für kabelloses Laden". US-Medien haben daraufhin gemutmaßt , Apple bringe das Ladegehäuse, welches der Hersteller im September 2017 angekündigt hatte, doch noch heraus. Damit kämen auch Kunden älterer AirPod-Modelle in den Genuss kabellosen Ladens. Das neue Gehäuse soll bessere, flexible Komponenten und stabilere Scharniere erhalten. Kuo spricht von erhöhten Kosten im Bereich von 60 Prozent, um optische Veränderungen zu erreichen und erhöhte thermische Anforderungen stemmen zu können.Kuo sagt auch, Apple unterstütze in den zukünftigen AirPods eine neue Bluetooth-Spezifikation. Vermutlich ist damit Bluetooth 5 gemeint, welche die Entfernung auf 100 Meter vervierfacht und zugleich die Datenrate verdoppelt (auf circa 2 Mbit/s brutto ohne EDR). Kunden beschweren sich immer mal wieder darüber, die AirPods verlören die Verbindung – selbst wenn das gekoppelte Smartphone in der Hosentasche sitzt. Über Design- und Funktionsänderungen des 2020er Modell lässt Kuo nichts verlauten. In der Vergangenheit war darüber spekuliert worden, Apple mache die AirPods wasserdichter und beuge damit vor, dass Schweiß die Geräte beschädige. Zudem sollen Kunden per Sprachbefehl den Siri-Asisstenten aufrufen können.Schon zuvor veröffentlichte Markanalysen hatten darauf hingewiesen, dass die nächste Generation nicht mehr im Jahr 2018 präsentiert werde. Die Verläufe liefen prächtig, daher warte Apple mit der Einführung bis in nächste Quartal. Zu dem erscheine die Ladematte namens AirPower noch 2018. Nachdem Apple quasi alle Hinweise auf die bereits angekündigte Lösung von seinen Seiten getilgt hat und nun noch nicht einmal Kuo das Produkt erwähnt, kann man davon ausgehen, dass sich die Veröffentlichung noch hinzieht – falls sie überhaupt noch kommt.Kuo hat schon in der Vergangenheit gute Zahlen für Apples drahtlose Kopfhörer vorhergesagt. Er schätzt, Apple habe im Jahr 2017 rund 16 Millionen Paar verkauft. Für 2018 hatte er bereits zuvor 26 Millionen vorausgesagt, nun spannt er einen weiteren Rahmen: Der Verkauf der AirPods steige dramatisch bis auf über 100 Millionen Stück bis zum Jahr 2021. Die In-Ear-Headphones seien das beliebteste Accessoire, das Apple je hergestellt habe. Die Kunden griffen eher zu einem Paar AirPods als sich ein neues iPhone zuzulegen, begründet er seine Einschätzung.