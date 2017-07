Bericht: Juni war ein Rekordmonat für Apple

Alle Zeichen stehen auf Rekord

Auch längerfristig große Zuversicht

Die Sommermonate sind für Apple normalerweise auch deswegen ein schwieriger Zeitraum, da die nächste iPhone-Generation nicht mehr weit entfernt ist. Viele Kunden warten daher mit ihrem Kauf ab, was sich auf den Absatz des erfolgreichsten Produkts im Portfolio niederschlägt. Für dieses Jahr war mit einem starken Einbruch zu rechnen, da zahlreichen Berichten zufolge große Neuerungen anstehen und das iPhone 8 ein großer Schritt sein soll. Außerdem kam schon auf der letzten Quartalskonferenz zur Sprache, man solle sich auf etwas schwächere Verkaufszahlen einstellen. Einer neuen Marktstudie zufolge gibt es aber keinen Grund zur Beunruhigung.Der Analyse nach handelte es sich beim angelaufenen Monat sogar um den erfolgreichsten Juni der Unternehmensgeschichte. Laut Drexel Hamilton weisen alle Indikatoren daraufhin hin, dass Apples Verkaufszahlen über den Vorjahresergebnissen lagen. Trotz des nicht mehr weit entfernen iPhone 8 konnte Apple den Absatz steigern, sowohl im Vergleich zum letzten Jahr als auch zum ersten Jahresquartal. Ebenfalls zum guten Ergebnis tragen die jüngst aktualisierten Modelle von MacBook, MacBook Pro sowie iMac bei.Apples finanzieller Ausblick sei auch längerfristig hervorragend. Drexel Hamilton bezeichnet Apples Wertpapier als eine der am stärksten unterbewerteten Papiere überhaupt. Dazu tragen auch die Entscheidungen bei, neue Marktfelder zu erschließen. Damit gemeint sind die Ankündigungen der WWDC, mit dem HomePod einen digitalen Assistenten zu präsentieren sowie stark auf die Möglichkeiten Virtueller und Erweiterter Realität zu setzen. Dass es in diesen Bereichen bislang keine Apple-Lösungen gab, bezeichnete Drexel Hamilton als wesentliche Lücke. Die offiziellen Zahlen gibt es übrigens am 1. August, wie Apple gestern auf der Investorenseite bekannt gab. Apples eigene Prognose geht ebenfalls von einem leichten Plus aus.