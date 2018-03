Bericht: Foxconn erwirbt Zubehör-Hersteller Belkin

Die Financial Times berichtet, dass der chinesische Industrie-Gigant Foxconn den bekannten Zubehörhersteller Belkin für 866 Millionen Dollar gekauft hat - hauptsächlich, um an Belkins Heimautomatisierungssparte sowie 700 wertvolle Patente zu kommen. Zum Zubehörhersteller Belkin gehören auch die Marken Linksys (Router, Netzwerk-Hardware), Phyn (Wasser-Management in Wohnungen) und Wemo (Heimautomatisierung). Belkin ist in der Apple-Welt hauptsächlich durch diverse Zubehörartikel wie Hüllen, Kabel und Schutzfolien für iPhone, iPad und Mac ein Begriff. Noch nicht bekannt ist, welche Konsequenzen die Übernahme auf das Geschäft von Belkin hat. Foxconn mit Sitz in Tucheng, Taiwan ist ein multinationaler Fertigungskonzern, der im Jahr 2012 etwa 40% aller Elektronik-Produkte auf dem Markt herstellte. In der Apple-Welt ist das Unternehmen als Fertiger von diversen iPhone-, iPad-, iPod- und Mac-Modellen bekannt. Ferner wird und wurde bei Foxconn auch für Blackberry (Smartphones), Sony (Spielekonsolen Playstation 3 und 4), Microsoft (Spielekonsolen, Xbox One) und Amazon (Tablet-PCs) gefertigt. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen weltweit 1,3 Millionen Angestellte bei einem Umsatz von 131 Milliarden Dollar im Jahr 2016. Belkin wirkt dagegen wie ein Fliegengewicht: Gerade einmal etwas über 1.000 Mitarbeiter beschäftigt das in Playa Vista, Kalifornien, USA ansässige und 1983 gegründete Unternehmen. Belkin stellt eine große Menge von Zubehörartikel für diverse Plattformen her, darunter USB- und Lightning-Kabel, KVM-Switches, Schutzmodule vor Überspannung, QI-Ladestationen und Power-Banks für Handys.