Bericht: Apples Umweltziele setzen Zulieferer wie TSMC unter Druck

Druck auf TSMC und weitere Zulieferer

CO2-Neutralität bis 2030 für TSMC kaum realistisch

Man nähme es Apple wohl sehr übel, wenn sich der Konzern nicht um Umweltschutz kümmern würde. Cupertino widmet dem Thema daher vollste Aufmerksamkeit und erreichte bereits das eine oder andere Etappenziel in der Vergangenheit: So kommt der Strom für Ladengeschäfte und Büros mittlerweile zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Beim iPhone verzichtet das Unternehmen zudem auf Plastikfolien und legt kein Netzteil mehr bei. Die hohen Ansprüche gelten aber auch für Zulieferer: Der US-Konzern forderte seine mehr als 110 Fertigungspartner dazu auf, ihre Produktion weltweit ebenfalls gänzlich auf erneuerbare Energien umzustellen, um so jährlich mehr als 15 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden. Die ambitionierten Ziele sind für die Zulieferer aber schwierig umzusetzen, so ein aktueller Bericht.2030 wird für Apple wohl ein ganz besonderes Jahr werden: Das Unternehmen möchte in acht Jahren CO2-Neutralität erreichen. Das setzt aber nicht nur den Konzern, sondern auch seine Zulieferer unter Druck: Laut DigiTimes stellen die hochgesteckten Ziele für viele Fertigungspartner eine große Herausforderung dar. Der Bericht verweist vor allem auf Quellen, die sich auf Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) beziehen – immerhin einer der größten Halbleiterhersteller weltweit. Zwar mache das Unternehmen kleine Fortschritte in Richtung Klimaneutralität, allerdings seien noch strengere Maßnahmen gefragt, um die Ziele zu erreichen. DigiTimes zufolge sei TSMC besorgt über die hohen Kosten, welche Apples Auflagen mit sich bringen. Außerdem müsse der Chiphersteller den Druck an eigene Zulieferer weitergeben, die ebenfalls mit den notwendigen Anpassungen hadern würden.Die Umweltziele gehen mit „großen Risiken“ für das künftige Geschäft von TSMC einher, so DigiTimes. Eine CO2-neutrale Produktion bis 2030 sei für den Halbleiterhersteller wohl ohnehin kaum zu schaffen: Einem früheren Bericht zufolge kündigte TSMC bereits an, das ehrgeizige Ziel erst 2050 verwirklichen zu können. Vermutlich muss Apple diese Entscheidung hinnehmen – kaum ein anderer Chiphersteller könnte die benötigten Komponenten in so hohen Stückzahlen herstellen wie TSMC.