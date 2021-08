Bericht: Apple will angeblich lokal gespeicherte Fotos auf Kindesmissbrauch scannen

Gutes Ansinnen, doch problematische Vorgehensweise

Jetzt schon Zugriff auf iCloud-Fotos möglich

Bei diversen Bilderdiensten ist es längst üblich, dass automatisierte Prüfungen stattfinden, um illegales Bildmaterial zu erkennen. In erster Linie dient dies dem Kampf gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Einem Bericht zufolge will Apple sich daran beteiligen und auch die lokal gespeicherten Mediathek durchsuchen. Natürlich bedeutet dies nicht, fortan exakt über all das Bescheid zu wissen, was Nutzer auf ihren Macs und iPhones speichern. Stattdessen ist angeblich geplant, bestimmte Fingerprints/Hashes herunterzuladen und diese dann direkt auf dem iOS-Gerät mit den gespeicherten Fotos der Camera Roll zu vergleichen. Im Falle einer Positivmeldung erfolgt anschließend die Beurteilung durch einen Menschen.Allerdings weist Kryptografie- und Sicherheits-Experte Mathew Green darauf hin, dass derlei Maßnahmen hohe Gefahren und Probleme mit sich bringen. Sicherlich stimmt fast jeder der Aussage zu, dass mit aller Entschiedenheit gegen Kindesmissbrauch vorgegangen werden und der Austausch entsprechenden Bild- und Videomaterials unterbunden werden muss. Die Implikationen wären jedoch mannigfaltig. Einerseits verursachen derlei Algorithmen viele falsch-positive Warnungen, womit auch legale Fotos von fremden Gutachtern betrachtet würden, andererseits ließe sich die Technologie auch zur Unterdrückung von politischen Aktivisten einsetzen.Bislang gab es von Apple noch keine offizielle Ankündigung. Matthew Green betont aber, von mehreren unabhängigen Quellen eine Bestätigung erhalten zu haben, dass Apple an einem solchen Verfahren arbeitet. Zunächst wolle man den Algorithmus auf solche Bilder anwenden, die ohne Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in der Cloud gespeichert sind. Denkbar sei jedoch auch eine Ausweitung auf verschlüsselte Messenger, womit Apple Forderungen der internationalen Ermittlungsbehörden nachkäme. Was übrigens auch momentan schon möglich ist: Auf richterliche Anordnung hin können Bilderdienste dazu gezwungen werden, Ermittlern Zugriff auf unverschlüsselte Nutzerdaten zu gewähren. Dies betrifft sowohl iCloud-Fotos als auch Bildmaterial der namhaften anderen Bilderdienste.