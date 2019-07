Bericht: Apple arbeitet an komplett neuer Tastatur für Notebooks – Aus für Butterfly

Butterfly ist bald Geschichte

Günstiger, dennoch zuverlässiger?

Apples seit 2015 eingesetzter "Butterfly-Mechanismus" war keine Erfolgsgeschichte. Zwar gelang es Apple, die Bauhöhe der Tastatur zu verringern, das Versprechen höherer Stabilität und Zuverlässigkeit wurde aber ganz eindeutig nicht eingehalten. Die Bandbreite an Tastatur-Kritik war vielfältig, denn sowohl das oft als unpräzise beschriebene Tippgefühl, die Lautstärke beim Tippen, ungewollte Mehrfach-Eingaben als auch die enorm hohe Ausfallrate zählten zu den Schwierigkeiten. Apple besserte zwar nach und überarbeite die Tastatur-Mechanik mit jeder neuen Modellgeneration, dennoch sei man nun zu Erkenntnis gekommen, einen anderen Weg verfolgen zu müssen, so ein neuer Bericht.Laut Ming-Chi Kuo verabschiedet sich Apple von der Butterfly-Bauweise und stellt alle Notebook-Baureihen auf "Scissor switch" um, kehrt also zu einer klassischen Konstruktionsweise zurück. Das 2019er MacBook Air mache dabei den Anfang, das MacBook Pro erhalte im kommenden Jahr eine grundlegend neue Tastatur. Apple werde aber eine neue Umsetzung der Scheren-Mechanik bieten, die "so noch nicht existiere", sagt Kuo. Fiberglas werde die Tasten verstärken, um besondere Langlebigkeit zu erreichen. Diesmal wolle Apple erfüllen, was beim einstigen Versprechen bezüglich der Butterfly-Mechanik nicht klappte.Butterfly hatte aber noch ein anderes Problem, denn die Fertigung gestaltet sich besonders aufwendig und teuer. Der neue Scissor-Ansatz werde zwar ebenfalls preisintensiver als herkömmliche Tastaturen, koste jedoch weniger als das Butterfly-Pendant, erklärt Kuo. Beim 2019er MacBook Pro hatte Apple noch hervorgehoben, jene dritte Butterfly-Generation setzte auf neue Materialien – bislang lässt sich allerdings natürlich noch nicht sagen, ob die Probleme damit beseitigt sind. Angesichts der Berichte scheint es aber überdeutlich, dass Apple in Butterfly keine Zukunft sieht, wenngleich beim aktuellen MacBook Pro eine überarbeitete Version unvermeidbar war.