Bericht: Apple TV wird zur Hybridkonsole – und soll der Nintendo Switch Konkurrenz machen

Apple TV für Spieler – zuhause und unterwegs

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

Apple-Konsole mit Ubisoft-Titeln?

Wer Videospiele auf einem Apple-Gerät spielen möchte, kann aus dem Vollen schöpfen: Im App Store finden sich zahlreiche Spiele für das iPhone und iPad, auf dem Mac ist die Auswahl im Vergleich zu Windows-Rechner zwar deutlich bescheidener, trotzdem gibt es etliche Alternativen. So bietet etwa Cupertino den Dienst Apple Arcade an, der mittlerweile über eine durchaus ansehnliche Anzahl an hochwertig produzierten Spielen verfügt – seit Kurzem bereichert etwa das bekannte Franchise Castlevania das Portfolio. Laut iDrop News soll Apple noch ambitioniertere Pläne in petto haben, um den Milliardenmarkt der Videospiele weiter zu erschließen.iDrop News zufolge plane der Konzern mit einem künftigen Apple TV ein Gerät bereitzustellen, das sich gezielt an Spieler richtet. Apple wolle auf die Leistung des A14 setzen, welcher aktuell im iPhone 12 und iPad Air (2020) seinen Dienst verrichtet. Allerdings ist das Apple TV wohl nicht nicht mit den Modellen zu vergleichen, wie wir sie kennen: Vielmehr handle es sich um eine Hybridkonsole mit einem Konzept, das auch die Nintendo Switch verfolgt. Letztere lässt sich über ein Dock mit dem Fernseher verbinden, fungiert aber auch als Handheld für unterwegs. Apple arbeite bereits an Titel, die mit Switch-Spielen wieundkonkurrieren sollen.Wie der Bericht betont, sei das Gerät nicht für professionelle Gamer gedacht. Es komme in unterschiedlichen Farben auf den Markt und binde wenig überraschend auch Apple Arcade ein. Allzu günstig werde das Apple TV wohl nicht: iDrop News rechnet mit einem Preis zwischen 449 und 549 US-Dollar. Es sind nicht die ersten Gerüchte, die sich mit einer Videospielkonsole des iPhone-Herstellers befassen:Der Leaker Tron verwies im Mai dieses Jahres ebenfalls auf eine Apple-Konsole in der Machart der Switch. Ihm zufolge komme jedoch kein A- oder M-Chip zum Einsatz. Cupertino verhandle bereits mit Ubisoft über künftige Spiele, erklärte Tron.