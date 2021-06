Bericht: 9 GB Datenverbrauch pro Smartphone und Monat weltweit, 5G mit viel Potenzial

Mobiles Internet schlägt stationäres: Neun GB Datenvolumen pro Smartphone und Monat

5G im Aufwärtstrend – vor allem in Nordamerika

Die Einsatzgebiete für mobiles Internet sind zahlreich: Fotos wollen in die Cloud geladen werden, Nachrichten mit großen Dateien finden oftmals in Sekundenschnelle ihren Weg zum Empfänger. Auch das „Internet of Things“ setzt auf die Anbindung an das mobile Datennetz. Entsprechend ändert sich auch der Bedarf nach Datenvolumen: Wer zehn Jahre zurückblickt, staunt nicht schlecht über die Tarife. Kunden mussten oft tief in die Tasche greifen, um einige wenige Gigabyte an Daten von ihrem Provider zu erhalten. Der neu veröffentlichte Ericsson Mobility Report wartet mit einem reichhaltigen Fundus an Analysen zu diesem Thema auf – und nennt zudem weitere interessante Statistiken im Mobilfunkbereich.Wie hoch ist der durchschnittliche Datenverbrauch eines Smartphones pro Monat? Der Ericsson Mobility Report geht dieser Frage detailliert nach – und schlüsselt die Ergebnisse genau auf. So lässt sich die Antwort auf diese Frage differenziert vornehmen: Neun Gigabyte sind es weltweit. Die Spannweite ist allerdings beachtlich: Während in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara lediglich 2,2 GB anfallen, sind es in den Staaten des Golfrats 18,4 GB. Westeuropa liegt übrigens über dem Durchschnitt: In unseren Breitengraden gehen monatlich etwa elf GB über den Äther.Für den hohen Bedarf an Datenvolumen gibt es mehrere Erklärungen: So spielt das Smartphone in manchen Ländern eine sehr große Rolle, wenn es um den Zugang zum Internet geht – sogar vor Laptops oder Tablets. Außerdem ist ein stationärer Internetanschluss weit seltener vertreten als das mobile Pendant:Der Bericht geht zudem auf die unterschiedlichen Mobilfunktechnologien ein: Wenig überraschend sind die meisten Verträge gegenwärtig für die Nutzung von LTE ausgelegt. 5G ist aktuell in keiner Weltregion das vorherrschende Thema, wenngleich sich auch in dieser Sache Unterschiede auftun:In Nordostasien ist der modernste Mobilfunkstandard, also 5G, am weitesten verbreitet. Das größte Potenzial sieht der Bericht aber in Nordamerika: Bis 2026 sollen 84 Prozent der Verträge für 5G fit sein.