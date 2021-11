Benchmarks: M1 Pro und M1 Max im direkten Performance-Vergleich

Zahlreiche Tests mit M1 Pro und M1 Max



Quelle: Bare Feats

Deutliche Unterschiede, aber nicht bei jedem Benchmark

M1 Pro schlägt M1 Max beim Foto-Upscaling

RAM-Ausstattung sollte berücksichtigt werden

Wer die Anschaffung eines MacBook Pro (2021) ins Auge fasst, hat bekanntlich nicht nur die Wahl zwischen zwei Displaygrößen. Es gilt auch, sich für eine der beiden neuen Prozessorvarianten zu entscheiden, welche es zudem in diversen Leistungsstufen gibt. Ob im neuen Notebook aus Cupertino ein M1 Pro oder ein M1 Max seinen Dienst verrichten soll, hängt natürlich vom geplanten Einsatzzweck und den individuellen Anforderungen ab.Benchmarks können im Vorfeld eines Kaufs eine wichtige Entscheidungshilfe sein. Rob Art Morgan, der Betreiber der bekannten Webseite Bare Feats, hat M1 Pro und M1 Max jetzt einem direkten Vergleich unterzogen. Dabei kamen nicht nur synthetische Leistungsmessungen zum Einsatz, er führte auch praktische Tests mit gängigen Programmen durch. Hierfür nutzte er ein MacBook Pro 16" mit M1 Max, 32-Kern-GPU und 32 Gigabyte RAM sowie ein MacBook Pro 14", welches über den zehnkernigen M1 Pro, die mit 16 Kernen ausgestattete Grafikeinheit und 16 Gigabyte Unified Memory verfügte.Erwartungsgemäß verzeichnetet Morgan bei den diversen Tests deutliche Leistungsunterschiede zwischen den beiden Geräten, allerdings nicht bei jedem Benchmark. Beim Export von 100 Bildern mithilfe von Adobe Lightroom Classic etwa lagen MacBook Pro 14" und MacBook Pro 16" nahezu gleichauf, das kleinere Gerät war lediglich eine Sekunde langsamer als das größere Notebook. Ein ähnliches Ergebnis zeigte sich beim Multi-Core-CPU-Benchmark von Geekbench 5, in welchem der M1 Max auf 12.716 Punkte kam (M1 Pro: 12.616 Punkte). Auch im BrowserBench waren die Unterschiede nur marginal, wobei auch hier das MacBook Pro 16" leicht die Nase vorn hatte.Anders sah das beispielsweise beim 4K-Metal-Benchmark von BasemarkGPU aus. In diesem Test erreichte der M1 Max im MacBook Pro 16" einen Wert von 96 FPS, der M1 Pro im MacBook Pro 14" kam mit 49 FPS auf etwas mehr als die Hälfte. Ein ähnliches Bild zeigten auch GFXBEnch Metal und LuxMark 3.1. Nicht ganz so groß waren die Leistungsunterschiede hingegen bei der Wiedergabe eines Projekts mithilfe von DaVinci Resolve: Während der M1 Max in diesem Test auf 30 FPS kam, lag der M1 Pro bei 20 FPS. Geschlagen geben musste sich das Gerät mit 16-Zoll-Display hingegen überraschenderweise beim Upscaling eines Bildes mit PhotoZoom Pro 8: Es erledigte die Aufgabe etwas langsamer als das MacBook Pro 14".Die Tests von Bare Feats zeigen, dass der M1 Max dem M1 Pro in etlichen Disziplinen weit überlegen ist. Das gilt übrigens auch für das eine oder andere Spiel. Beim internen Benchmark von Shadow of he Tomb Raider etwa spielte der größere Chip die Leistungsfähigkeit seiner 32-Kern-GPU mit 33 FPS aus, Apples schwächerer SoC kam hierbei auf 18 FPS. Berücksichtigen sollte man allerdings, dass sich bei einigen der Vergleiche auch die unterschiedliche RAM-Ausstattung ausgewirkt haben dürfte.