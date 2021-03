Beats-Kopfhörer bald über „Wo ist?“-App auffindbar – Hinweise in iOS 14.5

„Wo ist?“-Support für Powerbeats Pro und Co.

Beats-Kopfhörer erhalten AirPods-Funktionen

Die aktuelle Beta von iOS 14.5 deutet eine neue Funktion für die Beats-Modelle Powerbeats Pro und Beats Flex an. Demzufolge können Nutzer die Kopfhörer zukünftig über die „Wo ist?“-App von iPhones oder iPad suchen und aufspüren. Anwender kennen das Feature schon von Apple-Kopfhörern wie den AirPods. Unter Umständen unterstützen auch diverse weitere Beats-Produkte mit Apples W1- oder H1-Chip in absehbarer Zeit das Tracking via „Wo ist?“-Service.Apples „Wo ist?“-App (früher: „Mein iPhone suchen“) hilft Nutzern dabei, unterschiedliche Apple-Geräte zu finden – was beispielsweise dann praktisch ist, wenn das AirPods-Case unter die Couch gefallen ist, ohne dass es der Nutzer mitbekommen hat. In dem Fall öffnen Nutzer die „Wo ist?“-Anwendung des iPhones und sehen auf der eingeblendeten Karte, wo das verschwundene Produkt ist. Für eine noch genauere Ortung in der Nähe lässt sich zudem ein Ton abspielen, der gut hörbar erklingt und auch noch einige Räume weiter zu vernehmen ist. Der Tracking-Service ist kompatibel mit iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Mac, AirPods – und aller Voraussicht nach bald auch mit einigen Beats-Produkten.Bei einem Verlust der Powerbeats Pro rät Apple Nutzern aktuell noch dazu, sich an den hauseigenen Kundendienst zu wenden, was den Suchprozess in die Länge zieht und wesentlich umkomfortabler ist als über „Wo ist?“. Wenn das Tracking-Feature ab iOS 14.5 auch mit Powerbeats Pro und Co. nutzbar ist, schließen die Beats-Kopfhörer von den Funktionen her zu den AirPods auf.Wie von den Apple-Kopfhörern gewohnt, geben auch die Beats-Varianten einen Signalton während des Suchvorgangs von sich, sofern Nutzer das möchten. Welche Beats-Kopfhörer außer den Powerbeats Pro und Beats Flex die „Wo ist?“-Integration erhalten, ist noch nicht bekannt. Die Voraussetzung dürfte ein verbauter W1- oder H1-Chip sein. Wann iOS 14.5 erscheint, ist aktuell noch unklar. Es dürfte aber noch einige Wochen dauern, da momentan erst die zweite Beta-Version verfügbar ist.