Bastelprojekt: Drahtloses Laden beim iPhone 7 nachrüsten

Schon vor der Vorstellung des iPhone 7 gab es eine Menge Gerüchte, dass Apple zukünftig das drahtlose Aufladen unterstützt. Die Funktion wurde allerdings erst beim iPhone 8, 8 Plus und X tatsächlich umgesetzt - neue iPhone-Modelle können mit Qi-kompatiblen Ladestationen ohne Stecker den Akku laden.Der findige Bastler Scotty Allen rüstete in der Vergangenheit schon einen Klinke-Stecker beim iPhone 7 nach und vergrößerte die Speicherkapazität eines iPhones. Nun wandte er sich einem neuen Projekt zu: Drahtloses Laden beim iPhone 7 nachrüsten.Nach einigen Rückschlagen hatte der Bastler tatsächlich Erfolg und rüstete mit Teilen aus China die Funktion bei einem iPhone 7 nach. Allerdings ist der Umbau nur für erfahrene Bastler gedacht und stellt keineswegs eine Option für Normalnutzer dar.Auf seiner Webseite "Strange Parts" bietet Scott Allen ein Nachrüst-Kit an - verweist aber sehr deutlich darauf, dass man dies nur bei Zweitgeräten probieren sollte und das Gerät beim Umbau oder bei der späteren Nutzung irreparabel beschädigt werden könnte. Das Kit kostet 70 Dollar und umfasst eine neue rote Rückseite für das iPhone, das Auflademodul und die benötigten Kabel. Werkzeug für den Umbau muss sich der Käufer selbst organisieren.