Barbers-Clip: Apple gewinnt gleich mehrere Werbepreise

Wie kann ein Frisörsalon mithilfe des iPhones seinen Umsatz steigen? Apple beantwortete diese Frage in einem Werbeclip und erzählt die fiktive Geschichte eines Barbers, der die Porträt-Funktion der iPhone-Kamera verwendet. Dafür gab es sogar eine prestigeträchtige Auszeichnung des Art Directors Club of New York – der "ADC Black Cube" ging an besagtes Werbevideo, das zur Einführung des iPhone 7 samt Dual-Kamera entstand. Produziert wurde der Clip von Furlined.Musikalisch untermalt ist der Clip von William Onyeabors "Fantastic Man". Für "Barbers" gab es aber nicht nur einen Preis. Auch die Auszeichnung "Best of Discipline", einen Gold Cube im Bereich "Motion & Film Craft" sowie drei lobende Erwähnungen heimste die vor eineinhalb Jahren entstandene Produktion ein. Generell hält sich der Clip im Stile üblicher Apple-Werbung: Nicht das Produkt selbst oder die technischen Aspekte hervorheben, sondern konsequent auf die Ergebnisse und Möglichkeiten eingehen.