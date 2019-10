Bald bessere Siri-Unterstützung von Messaging-Apps: Apple lockert Einschränkungen für Drittanbieter

Neues Feature orientiert sich am jeweiligen Kontakt

Apple sieht sich Vorwürfen ausgesetzt

Apple hat angekündigt, einige Einschränkungen von Drittanbieter-Apps im Zusammenspiel mit Siri zu lockern. Konkret geht es um die Verwendung von Messaging-Apps, die nicht von Apple stammen. Zukünftig sollen iPhones nicht mehr standardmäßig Apples Telefon-Anwendung oder iMessage öffnen, wenn Nutzer per Siri-Sprachbefehl jemanden kontaktieren möchten. Stattdessen orientiert sich Siri daran, welche Programme Nutzer am häufigsten für entsprechende Funktionen einsetzen.Wenn die meisteingesetzte Messaging-App bei einem bestimmten Kontakt beispielsweise WhatsApp ist, öffnet Siri diese in Zukunft automatisch, wenn Anwender um das Verfassen einer Nachricht bitten. Es wird nicht mehr nötig sein, explizit „WhatsApp“ gegenüber Siri zu erwähnen. Das gleiche Prinzip gilt bei Anrufen.Die neue Funktion orientiert sich explizit am jeweiligen Kontakt, mit dem der Anwender telefonieren möchte oder dem eine Nachricht geschickt werden soll. Siri analysiert dazu, welche Anwendungen wie häufig im gegenseitigen Austausch zum Einsatz kommen. Ob es sich dabei um WhatsApp oder eine andere Drittanbieter-Anwendung handelt, entscheidet Apples Sprachassistent von Fall zu Fall. Wenn mit Person X bevorzugt Apple-eigene Apps wie Dienste wie FaceTime oder iMessage genutzt werden, startet Siri entsprechend diese.Apple wird die Neuerung Bloomberg zufolge in einem zukünftigen Update für iOS 13 implementieren. Das Feature soll in jedem Fall noch innerhalb dieses Jahres verfügbar sein. Drittanbieter müssen das Feature in ihren Anwendungen implementieren, damit Siri die jeweilige Anwendung bei dem Auswahlprozess berücksichtigen kann.Das neue Feature könnte eine Reaktion Apples auf die jüngsten Vorwürfe sein, wonach das Unternehmen hauseigene Anwendungen im App Store bevorzugt behandelt und Drittanbieter damit wettbewerbswidrig benachteiligt. Das Unternehmen sieht sich unter anderem der Kritik ausgesetzt, eigene Anwendungen standardmäßig weit oder ganz oben bei Suchergebnissen im App Store zu platzieren. Mit dem neuen Siri-Feature könnte Apple mehr Offenheit gegenüber Drittentwicklern demonstrieren.