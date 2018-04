Autoversicherer: Funktion "Beim Fahren nicht stören" aus iOS 11 zeigt Wirkung

"Nicht stören" reduziert die Handynutzung

Die Funktionsweise von "Beim Fahren nicht stören"

Studien zufolge ist Ablenkung durch Smartphones am Steuer zur Unfallursache Nummer 1 geworden. Viele Fahrer ignorieren die mehr oder weniger strikt ausgeprägten Verbote und Sanktionen. Wenn sich das iPhone zu Wort meldet und beispielsweise eine eintreffende Nachricht verkündet, wird zum Smartphone gegriffen. Noch unvorsichtigere Fahrer verwenden das Smartphone sogar für Aufgaben, die noch mehr Zeit und Konzentration in Anspruch nehmen. Seit iOS 11 ist es möglich, einen speziell für Autofahrer gedachten "Nicht stören"-Modus auf dem iPhone zu aktivieren (Systemeinstellungen/Nicht stören). Apple zwingt zwar nicht zur Nutzung dieser Funktion, bietet damit aber eine gute Gelegenheit, Ablenkungen zu reduzieren. Daten eines großen US-Versicherungsunternehmen zeigen, dass "Do not Disturb while Driving" zwar kein Allheilmittel ist, allerdings durchaus Wirkung zeigt.Im Erhebungszeitraum seit September 2017 ging die Handynutzung am Steuer um acht Prozent zurück. Noch immer wieder das Smartphone zwar nicht komplett ignoriert, allerdings deutlich seltener in die Hand genommen. Allerdings entschieden sich auch nur 30 Prozent der Nutzer, die "Nicht stören"-Funktion tatsächlich auch zu verwenden. Die überwiegende Mehrheit weiß entweder nichts davon oder entschied sich bewusst dafür, auch weiterhin sämtliche Benachrichtigungen zu erhalten. Hinter der Studie steckt der Autoversicherer Everquote. Über eine Appkann der Fahrer sein Verhalten auswerten lassen und Tipps erhalten, um sicherer am Straßenverkehr teilzunehmen. Die Daten basieren auf 781 Millionen gefahrenen Meilen, also rund 1,3 Milliarden Kilometern. Noch eine Erkenntnis gibt es: Staaten, die Handynutzung am Steuer verbieten, erzielen dennoch Wirkung – die meisten Fahrer passen ihr Verhalten zumindest teilweise an.Hat der Nutzer "Beim Fahren nicht stören" im Automatikmodus aktiviert, schaltet sich die Funktion automatisch ein, sobald das System die typische Beschleunigung eines Autos wahrnimmt. Für Beifahrer ist eine solche Einstellung natürlich nicht sinnvoll, weswegen das Verhalten natürlich jederzeit manuell deaktiviert werden kann. Da keine Textnachrichten mehr erscheinen, sieht Apple einen automatischen Nachrichten-Beantworter vor. Der Absender erhält dann die Informationen, dass der Empfänger gerade hinter dem Steuer sitze.