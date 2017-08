Auszeichnung: Apple gewinnt Best Paper Award für erste Forschungsveröffentlichung

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition

Bessere Bilderkennung mit Artificial Intelligence

Apple Machine Learning Journal

Apples Forschungsarbeit mit dem Titel „Learning from Simulated and Unsupervised Images through Adversarial Training“ wurde auf der diesjährigen(CVPR) mit dem Best Paper Award ausgezeichnet.Der iPhone-Konzern setzte sich mit der ersten eigenen Forschungsveröffentlichung gegen mehr als 2.600 andere Beiträge durch. Die CVPR gilt im Bereich der Computerwissenschaften als eine der angesehensten und einflussreichsten Technologiekonferenzen überhaupt.Für die Arbeit verantwortlich sind Computervisions-Experte Ashish Shrivastava und ein Team von Entwicklern, darunter Tomas Pfister, Oncel Tuzel, Wenda Wang, Russ Webb und Apples Chef für AI-Forschung Josh Susskind. Die Komplettfassung des Forschungspapier gibt es hier Apples Forschungspapier konzentriert sich auf Bilderkennungstechnologien. Es geht darum, die Vorzüge von sowohl realen als auch computersimulierten Fotos zu nutzen, um Bildprogramme mit Artificial Intelligence zu trainieren.Apple gibt sich nicht nur in einzelnen Wissenschaftsarbeiten offener als noch vor einigen Jahren, was eigene Forschungsarbeit angeht. Der Konzern betreibt zudem seit einiger Zeit ein Machine Learning Journal , das sich unter anderem mit der Optimierung von Siris Stimmerkennung befasst.