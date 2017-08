AI-Video: Was sich Apple von Künstlicher Intelligenz erhofft

Siri-Mitbegründer Tom Gruber, nicht zu verwechseln mit dem Apple-Blogger John Gruber, hat in einem kurzen Auftritt bei einer TED-Konferenz einen Ausblick auf das gegeben, was man sich bei Apple im Bereich künstlicher Intelligenz bzw. AI (Artificial Intelligence) erhofft. Zunächst einmal hebt Tom Gruber hervor, dass er AI als eine Erweiterung für die menschlichen Intelligenz betrachtet und als humanistic AI bezeichnet.Hierbei soll AI nach Ansicht von Gruber dem Menschen zuarbeiten und ihn somit leistungsfähiger machen. Ein erster Ansatz hierfür ist der Sprachassistent Siri, der Menschen unkompliziert mobile Funktionen und Informationen zur Verfügung stellt. Für die meisten nur ein einfacher Assistent kann Siri für Menschen mit Behinderungen zu einer wichtigen Intelligenz im Umgang mit der Umwelt werden.Auch in anderen Bereichen wie der Medizin kann AI nach Ansicht von Apple den Menschen unterstützen. Im Fall der Krebsuntersuchung ist künstliche Intelligenz zwar nicht so zuverlässig wie der Mensch, kann aber in Kombination mit dem Menschen zu einer Genauigkeit von 99,5 Prozent führen. Im Fall der Produktentwicklung kann AI anhand ausgesuchter Parameter hunderttausende Designs in Simulationen durchprobieren, bei denen sich am Ende der Designer zwischen den besten Designoptionen entscheidet.Apples AI-Ansatz soll daher dem Menschen helfen und nicht die Maschine verbessern. Gruber führt als letztes Beispiel die Gedächtnisfähigkeit des Menschen auf. So könnte AI die Details des Lebens erfassen, um den Menschen bei der Bewertung von Kontakten, der Musik, dem Essen oder anderen Dingen zu unterstützen. Dabei muss aber die Entscheidung beim Menschen liegen, betont Gruber, und die Sicherheit höchste Priorität genießen, damit persönliche Informationen privat bleiben. Wie dies im Detail gelöst wird, ließ er aber offen und muss somit die Zukunft zeigen.