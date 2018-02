Austauschgeräte: Apple ersetzt manche iPhone 5c 16 GB durch speicherstärkere Variante

Ein Flop in der iPhone-Geschichte

Die Zeiten, in denen Apple iPhones mit nur 16 GB an eingebautem Speicher verkaufte, sind längst vorbei. Doch zur Zeit, als das bunte iPhone 5c auf den Markt kam, sah die Sache noch anders aus - erst recht bei dem Gerät, welches als günstige Alternative fürs iPhone 5s fungieren sollte, aber am Markt schließlich gescheitert ist. Offensichtlich wird der kleinere Speicher nun aber auch bei Apples Austauschgeräten knapp, denn Apple hat den eigenen Stores sowie zertifizierten Händlern nun schriftlich mitgeteilt , dass manche 5c-Modelle mit 16 GB im Defektfall durch Geräte mit 32 GB Speicher ersetzt werden sollen.Es ist weder bekannt, ob diese Maßnahme vorübergehend ist - im Text heißt es »until further notice« -, noch weiß man, in welchen konkreten Fällen mit dem unverhofften Speicher-Upgrade zu rechnen ist. Denn eine Garantie dafür gibt es nicht. Offensichtlich sind auch ausschließlich 16-GB-Modelle betroffen; heute unvorstellbar: Vom iPhone 5c gab es sogar eine 8-GB-Variante. 32 GB war das speicherstärkste Modell, welches für das 5c jemals zu holen war. Heutzutage ist das Gerät allerdings kaum noch im Umlauf; schon 2013 galt es als Flop.Im Vergleich zum parallel vorgestellten iPhone 5s lag es schon 2013 in nahezu allen Bereichen zurück. Neben der geringeren Speicherkapazität ist vor allem der fehlende Fingerabdrucksensor Touch ID und der ältere A6-Chip zu nennen. Dieser basiert noch auf der 32-Bit-Architektur, weswegen das iPhone 5c anders als das 5s das aktuelle Betriebssystem iOS 11 nicht mehr trägt. Auffällig war auch die Plastikrückseite, welche als einzige in der Geschichte des iPhones in zahlreichen Farben zur Verfügung stand: Kunden konnten zwischen weißem, pinkem, gelbem, blauem und grünem Gehäuse wählen. Bereits 2014 verschwand das iPhone 5c weitgehend aus dem Angebot. Lediglich das 8-GB-Modell überlebte noch bis Ende 2015. Einen Nachfolger hat es nie gegeben: Apples nächster Versuch eines günstigeren iPhone-Modells stellte das iPhone SE im Frühjahr 2016 dar. Nicht zuletzt aufgrund der damals modernen Komponenten und des von vielen liebgewonnen klassischen 4-Zoll-Designs wurde es viel besser aufgenommen und befindet sich bis heute im Verkauf. Möglicherweise ist hier sogar ein Nachfolger geplant.