Ausfall der iCloud-Musikmediathek – Apple behebt anscheinend ausgeprägte Sync-Probleme

„Genius results can’t be updated right now“

Dienst funktioniert wieder weitgehend normal

Diverse Nutzer der iCloud-Musikmediathek berichteten in den letzten Tagen über Probleme des Services. Der Apple-Dienst ermöglicht es Anwendern, ihre lokal auf der Festplatte gespeicherten Lieder via iCloud hochzuladen beziehungsweise mit schon vorhandenen Varianten im iTunes Store abzugleichen. Ähnlich wie bei einem Streamingdienst werden die Lieder dadurch via Internet auf iDevices und anderen Rechnern des Anwenders verfügbar. Seit 72 Stunden mehreren sich die Berichte über Serverprobleme des Dienstes, wodurch Nutzer nicht mehr auf ihre in der iCloud Music Library gespeicherten Lieder und Alben zugreifen können. Apple scheint den Fehler mittlerweile jedoch gefunden und behoben zu haben.Nutzer äußerten ihren Unmut in Online-Foren und sozialen Netzwerken. Im Apples Support-Forum etwa sammelten sich in den letzten Tagen viele entsprechende Beiträge. Der Fehler erschien bei allen Betroffenen auf die gleiche Art und Weise. Beim Versuch, die Mediathek mit einem Rechner zu synchronisieren, brach der Vorgang ab. Als Fehlermeldung wurde in der englischsprachigen Version des Services angezeigt: „Genius results can’t be updated right now. The network connection was reset/lost“ – selbst wenn die Internetverbindung des jeweiligen Rechners, iPhones oder iPads normal funktionierte.Das Resultat: Nutzer konnten nicht mehr auf ihre Lieder und Playlisten zugreifen. Der Fehler trat sowohl innerhalb der Musik-App in macOS als auch in iTunes auf Windows-PCs auf. Auch ein Ausloggen bei iCloud oder die erneute Autorisierung des jeweiligen Endgeräts für die Nutzung von iCloud-Musikmediathek nutzte nichts. Da Apples Übersichtsseite für die Erreichbarkeit der hauseigenen Internetdienste keine Probleme anzeigte, mehrten sich die Spekulationen über die Ursachen.Manche Nutzer berichten von ihrem Kontakt mit dem Apple-Support bezüglich des Synchronisationsfehlers. Demnach bestätigte das Unternehmen das Problem und gab an, an der Lösung zu arbeiten. Inzwischen scheinen die Schwierigkeiten weitgehend behoben zu sein. Da manche Nutzer aber noch kurzer Freude über die wieder funktionierende iCloud-Musikmediathek doch wieder auf Probleme stießen, bleibt abzuwarten, ob Apple tatsächlich eine dauerhafte Lösung gefunden hat.