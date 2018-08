Auf welche neuen Smartphones Kunden gespannt sind: Umfrage ermittelt Interesse an Baureihen

Selbst wer sich nicht für iPhones interessiert und bewusst Geräte aus dem Android-Lager erwirbt, kann Meldungen rund um eine neue Generation des Apple-Smartphones kaum ausweichen. In der Mobilfunkbranche dominiert Apple spätestens ab August die Schlagzeilen, nämlich sobald die Vorstellung der neuen Geräte nicht mehr weit entfernt ist. Sehr häufig gibt Apple Trends für die gesamte Branche vor, die dann rasch auch in Android-Smartphones vorzufinden sind – man erinnere sich nur an das jüngste Beispiel, nämlich die Displaykerbe im iPhone X. Zahlreiche Hersteller entschieden seitdem, ihre Front-Kamera in ähnlicher Weise zu integrieren.Eine Umfrage des PC Mag wollte in Erfahrung bringen, auf welche neuen Smartphones Kunden besonders gespannt sind. Wenig überraschend kommt, dass Apple auf dem ersten Platz liegt. Mit 42 Prozent der Nennungen platziert sich Apple wesentlich vor Samsung, auf deren inzwischen vorgestelltes Galaxy Note 9 nur 24 Prozent hinfiebern. Nach dem üblichen Duopol aus Apple und Samsung folgen auf den weiteren Rängen Google Pixel 3 (7 Prozent), das LG V40 (4 Prozent), das OnePlus 6T (2 Prozent) sowie sechs Prozent für die Gesamtheit der sonstigen Hersteller.Für Samsung birgt das Ergebnis trotz deutlichem Abstand zu Apple gute Nachrichten. 76 Prozent der Befragten, die mit "Galaxy Note 9" antworteten, besitzen momentan ein anderes Samsung-Gerät. Dies zeugt von überdurchschnittlicher Markenbindung, weswegen sich Samsung auch weiterhin auf stabile Verkaufszahlen verlassen kann. Acht Prozent gaben sogar an, momentan ein iPhone zu verwenden. Ein Fazit der Studie lautet daher, dass Samsung möglicherweise mehr iPhone-Nutzer als im vergangenen Jahr zum Markenwechsel bewegen könne. Allerdings hat Apple noch keine offiziellen Informationen zur nächsten iPhone-Generation verlauten lassen. Aller Wahrscheinlichkeit findet das Ankündigungs-Event wieder Anfang September statt. Ob das in der Umfrage genannte iPhone SE 2 allerdings ebenfalls auf den Markt kommt, ist derzeit nicht absehbar.