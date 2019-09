Audio Sharing in iOS 13.1 auch mit Bluetooth-Kopfhörern von Beats

Firmware-Update wird heute freigegeben

Mit einem Firmware-Update bereitet Beats jetzt fünf Geräte auf ein Feature vor, das Apple iPhone-Besitzern mit iOS 13.1 zu Verfügung stellt: Audio Sharing. Damit wird es möglich, gleichzeitig zwei Ohr- oder Kopfhörer mit einem Smartphone aus Cupertino zu koppeln und zu nutzen.Eigentlich sollte Audio Sharing bereits in iOS 13 enthalten sein, Apple hat die Funktion aber auf iOS 13.1 verschoben, das morgen erscheint. Bereits heute stellt die Apple-Tochter Beats für fünf Ohr- und Kopfhörer eine aktualisierte Firmware zur Verfügung, welche das Feature unterstützt. Das berichtet unter anderem Engadget.Wer Audio Sharing nutzten möchte, benötigt mindestens ein iPhone 8 und einen Bluetooth-Kopfhörer mit W1- oder H1-Chip. Im Falle von Beats sind das die folgenden Geräte: Powerbeats Pro Powerbeats 3 Wireless BeatsX Beats Solo 3 Wireless Beats Studio 3 WirelessAußerdem unterstützten natürlich die AirPods die gleichzeitige Kopplung mit einem iPhone.Die Beats-Kopfhörer erhalten das Update automatisch, die Aktualisierung wird in aller Regel im Hintergrund durchgeführt. Sobald sie abgeschlossen ist und auf dem iPhone iOS 13.1 läuft, kann Audio Sharing in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones aktiviert werden. Anschließend muss man Apple zufolge lediglich zwei iPhones nebeneinander legen, es erscheint dann ein Popup, mit dem man die gleichzeitige Audio-Verbindung freigibt. Ob diese Funktion allerdings bereits in iOS 13.1 verfügbar ist oder erst in einer späteren Version nachgereicht wird, ist derzeit unbekannt.