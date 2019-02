Apps teilen intime Daten mit Facebook – selbst ohne Nutzerkonto

Sensible Daten ohne Rückfrage mit Facebook geteilt

Momentan keine Kontrolle

Mit dem Facebook-Software-Development-Kit bietet der Social-Media-Konzern eine für Entwickler einfache Möglichkeit, zielgerichtete Werbung in der eigenen App anzuzeigen und damit Geld zu verdienen. Außerdem liefert Facebook auch Statistiken für Entwickler, wie und wie oft eine App oder eine bestimmte Funktion genutzt wird.Das Wall Street Journal hat untersucht , wie besonders Apps aus dem Gesundheitssektor das Facebook-SDK nutzen und kam zu dem Ergebnis, dass Apps allerhand von intimen persönlichen Daten mit dem Internetriesen teilen – selbst ohne Anmeldung des Nutzers bei Facebook.So sendet zum Beispiel die App "HR Monitor" zur Überwachung des Pulsschlags direkt jede Messung ohne jegliche Rückfrage an Facebook. Die vielgenutzte App "Flo Period & Ovulation Tracker" mit über 25 Millionen aktiven Anwendern lässt Facebook daran teilhaben, welche Nutzerinnen derzeit ihre Regelblutung haben oder eine Schwangerschaft planen – wichtige Daten für zielgerichtete Werbung. In den Geschäftsbedingungen zu der App ist nichts hiervon zu lesen – "Flo Period & Ovulation Tracker" rühmt sich sogar damit, besonders auf den Datenschutz zu achten und keine sensiblen Daten zu versenden – eine glatte Lüge.Aber selbst die Suche nach einer Immobilie wird ohne Rückfrage oder verständlichen Hinweis mit Facebook geteilt: Die App "realtor.com" meldet alle angesehen Inserate inklusive Standort und Preis an Facebook.Derzeit ist es für Nutzer nicht möglich zu erkennen, welche Daten ein Programm mit wem teilt. Wie in den Beispielen deutlich wird, genügt selbst das Studium der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Datenschutzerklärung nicht, um auf der sicheren Seite zu sein. Apple schreibt es Entwicklern zwar vor, den Nutzer deutlich darauf hinzuweisen, wenn Daten mit Drittanbietern geteilt werden – eine Kontrolle findet hier aber nicht statt.11 der 70 Apps, welche das Wall Street Journal stichprobenartig untersuchte, schickten Daten ohne Einwilligung an Facebook – darunter befanden sich 6 der 15 beliebtesten Gesundheits- und Fitness-Apps.