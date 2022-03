Apples neues Thunderbolt 4 Pro Kabel: Bis zu drei Meter lang – für bis zu 179 Euro

Geflochtenes Kabel für viele Einsatzzwecke

3-Meter-Variante noch nicht verfügbar

Thunderbolt-Anschlüsse gehören bei Macs längst zum guten Ton – mittlerweile liegen die Übertragungsgeschwindigkeiten bei bis zu 40 Gbit/s, sodass externe Displays, Docks, Festplatten und vieles mehr Verwendung finden und einen hohen Transfer ermöglichen. Nun bietet Apple ein neues Kabel für den mit Thunderbolt kompatiblen USB-C-Anschluss an: Das „Thunderbolt 4 Pro Kabel“ steht in zwei unterschiedlichen Längen im Online Store zum Kauf bereit. Das Zubehör ist mit einigen Vorzügen ausgestattet, aber nicht gerade die ideale Wahl für preissensible Nutzer: Käufer müssen mindestens 149 Euro auf den Tisch legen.Das „Thunderbolt 4 Pro Kabel“ beherrscht die rasche Datenübertragung mit bis zu 40 Gbit/s per Thunderbolt 3 und 4 sowie USB 4. Via USB 3.1 Gen 2 ist immerhin noch ein Transfer mit bis zu 10 Gbit/s möglich. Unterstützt wird zudem die DisplayPort-Videoausgabe mit HBR3. Die Stromübertragung erfolgt mit bis zu 100 Watt. Laut Apple können zudem bis zu sechs Thunderbolt-3-Geräte in Reihe geschaltet werden. Andere Features des Kabels betonen den fast schon luxuriösen Charakter: Das Unternehmen verspricht, dass dank des geflochtenen Designs ein Verknoten ausgeschlossen sei. Etwas merkwürdig mutet ein Merkmal an, das Apple ebenfalls unterstreicht: Das Thunderbolt-Logo hebe das Kabel von ähnlichen Produkten ab.Zwei Varianten des „Thunderbolt 4 Pro Kabel“ finden sich bei Apple: Das Modell mit einer Länge von 1,8 Metern ist in ein bis zwei Wochen lieferbar und kostet 149 Euro. Die 3 Meter lange Version reicht der Konzern zu einem späteren Zeitpunkt nach – hierfür werden gar 179 Euro fällig. Wer mit dem Kauf eines Mac Studio liebäugelt, könnte auch am Kabel Interesse zeigen: Apple legt dem neuen Rechner kein Thunderbolt-Kabel bei. Anders sieht die Lage beim Studio Display aus: Im Lieferumfang des Monitors befindet sich ein Thunderbolt-Kabel mit 1 Meter Länge. Die Pro-Variante ist für diesen Bildschirm ohnehin etwas überdimensioniert: Das Studio Display unterstützt lediglich Thunderbolt 3. „Thunderbolt 4 Pro Kabel“ (1,8 m) für 149 Euro im Apple Online Store