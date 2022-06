Apples neuer AirPods-Werbespot: Kult-Silhouetten wie beim iPod (mit Videos)

Harry Styles wird zur farbenfrohen Silhouette

Reminiszenz an die vergangene iPod-Ära

Harry Styles bestritt nicht nur die Premiere der neuen Konzertreihe mit dem Namen „Apple Music Live“ (siehe ), er steht jetzt auch im Mittelpunkt eines neuen Apple-Werbespots. Der englische Singer-Songwriter performt in dem Clip, mit denen das kalifornische Unternehmen eine besondere Fähigkeit der AirPods hervorhebt, seinen brandneuen Song „Music from a Sushi Restaurant“. Dabei feiert ein Stil fröhliche Urständ, mit dem Apple zwischen 2004 und 2008 im Zusammenhang mit dem iPod viel Aufmerksamkeit erregte.Viele werden sich noch an die Silhouetten erinnern, die wie ein Schattenspiel wirkten und in etlichen Werbevideos für den iPod auftraten. Dieses Design greift Apple im neuen Clip nun erneut auf, setzt aber im Unterschied zu früher auf sehr knallige Farben. Harry Styles und einige Tänzer bewegen sich dabei zu den Rhythmen des Songs, welcher auf dem neuen Album „Harry’s House“ zu finden ist.Sinn und Zweck der äußerst dynamischen Leibesübungen: Apple illustriert mit dem gut einminütigen Spot das Feature 3D-Audio, welches von den AirPods unterstützt wird. Die In-Ears aus Cupertino tauchen denn auch immer wieder in den Ohren der schemenhaft dargestellten Personen auf – und fallen wegen ihrer weißen Farbe vor dem quietschbunten Hintergrund naturgemäß sofort ins Auge des Betrachters. Apple veröffentlichte den Clip sowohl auf dem hauseigenen YouTube-Kanal als auch auf der US-amerikanischen Webseite „Dank des dynamischen Head-Tracking hörst Du Harry Styles wie niemals zuvor“, schreibt Apple in den Shownotes zum Werbespot. Die Hörstöpsel und Kopfhörer aus Cupertino sind bekanntlich in der Lage, Kopfbewegungen des Trägers zu erkennen und die räumliche Darstellung der Musik daran anzupassen. Diese Eigenschaft bewog Apple offenbar dazu, den neuen Clip in Form einer dynamischen Reminiszenz an die vergangene iPod-Ära zu gestalten. Zugleich unterstreicht das Video wieder einmal die lange musikalische Tradition, welche das Unternehmen seit dem Erscheinen des ersten Musikplayers vor über 20 Jahren und dem Start von iTunes hegt und pflegt.