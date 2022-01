Apples neue tvOS-App für Videoproduzenten: Qualitätskontrolle von HDR-Inhalten, iTunes Extra und mehr

Qualitätskontrolle für HDR-Inhalte und mehr

Test von "iTunes Extra"-Inhalten ebenfalls möglich

Video-Streaming zählt zu den wichtigsten Nutzungsbereichen des Apple TV. Entsprechend möchte Apple nicht nur Anwendern ein komfortables Sehvergnügen ermöglichen, sondern auch die Bereitstellung von Video-Content so einfach wie möglich machen. Dazu hat das Unternehmen kürzlich eine neue App für tvOS veröffentlicht, die sich an Filmstudios und sonstige Videoproduzenten richtet. Content-Ersteller können mit der Anwendung auf einfache Art und Weise testen, ob der jeweilige Film oder die Serie wie gewünscht auf dem Apple TV wiedergegeben wird.Die von Apple kürzlich veröffentlichte tvOS-App heißt "Apple Partner Media Review" – wie es der Name der Anwendung schon andeutet, geht es um den Test von Videoproduktionen und deren Abspielqualität auf Apples Set-Top-Box. Die Anwendung stellt verschiedene Video-Testparcours zur Verfügung, die diverse Abspielszenarien abdecken – inklusive der HDR-Wiedergabe (High Dynamic Range). Provider haben die Möglichkeit, ihre zuvor festgelegte Mediensammlung auszuwählen und alle enthaltenen Videoclips direkt über die "Apple Partner Media Review"-App anzusehen.Hinzu kommt die Funktion, die HDR-Variante des jeweiligen Films oder der Serie als "zur Veröffentlichung geeignet" zu markieren oder sie abzulehnen (beispielsweise, um eine zusätzliche Qualitätskontrolle oder Optimierung vorzunehmen). Das Gleiche gilt für "iTunes Extra"-Inhalte. Apple gibt Filmstudios über iTunes Extra die Gelegenheit, zusätzliche Inhalte zum eigentlichen Film bereitzustellen. Dazu gehören beispielsweise Interviews mit den Darstellern, "Hinter-den-Kulissen"-Dokumentationen und ähnlicher Content. Über die neue tvOS-App können Videoproduzenten prüfen, ob die "iTunes Extra"-Clips (oder Fotos) korrekt eingebunden sind."Apple Partner Media Review" steht kostenlos im App Store von tvOS zur Verfügung (Link: ). Für die Nutzung ist eine iTunes Connect ID mit entsprechenden Nutzerrechten erforderlich.