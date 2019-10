Apples ambitionierte Zeitplanung: Schon 2022 ein eigenes 5G-Modem?

Apples neue Chip-Abteilung

Langwierige Genehmigungen, ambitionierte Planung

Es kann als sicher angesehen werden, dass sich Apple der enormen Herausforderung stellt, ein Produkt zu entwickeln, an dem selbst der Chip-Gigant Intel vollends scheiterte. Um die Abhängigkeit von anderen Partnern zu reduzieren und die Entwicklung selbst beeinflussen zu können, arbeitet Apple seit Jahren daran, essenzielle Komponenten selbst in die Hand zu nehmen. Beim Mobilfunkchip musste Apple hingegen immer das verbauen, was auf dem Markt verfügbar war – und lediglich Qualcomm ist in der Lage, in ausreichender Qualität zu liefern. Die öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung mit Qualcomm zeigte überdeutlich, wie die Macht momentan verteilt ist. Dies steht in deutlichem Widerspruch zu Apples normaler Firmenpolitik, nur äußerst ungern fremdbestimmt zu arbeiten.Da Intel an der Entwicklung eines 5G-Chips scheiterte und somit ausschließlich Qualcomm als Partner zur Verfügung steht, übernahm Apple Intels Sparte zu einem vergleichsweise günstigen Preis von einer Milliarde Dollar. Intel konnte damit die defizitär arbeitende Abteilung schnell abstoßen, Apple sicherte sich viel Expertise. Einem neuen Bericht zufolge hat sich Apple eine aggressive Deadline gesetzt, bis wann der hauseigene 5G-Chip fertig sein soll. Demnach soll die Komponente 2022 fertig sein, um dann 2023 erscheinen zu können.Das die erforderlichen Genehmigungen bei den weltweiten Behörden angesichts umfangreicher Tests sehr zeitintensiv sind, muss die Entwicklung ein Dreivierteljahr vor der geplanten Markteinführung abgeschlossen sein. Auch wenn es ursprünglich hieß, Apple wolle gerne schon 2021 mit eigenen Chips arbeiten, so ist selbst das Jahr 2023 ziemlich ambitioniert. Erst 2018 hatte man nämlich das Projekt auf "höchste Priorität" gesetzt, nachdem offenkundig wurde, dass Intel als Partner ausfällt. Für Apple bedeutet dies, innerhalb kürzester Zeit jene Expertise anzusammeln, die Qualcomm in vielen Jahren aufgebaut hat. Ein Artikel von Juni hatte indes besagt, das für 2022 geplante iPhone-Modem komme eventuell auch in Kooperation mit Qualcomm zustande.