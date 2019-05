Apples aktualisiert WWDC-App mit neuen Funktionen und Neon-Aufklebern

Kontoprofil mit vielfältigen Benachrichtigungsoptionen

Neue Farben, neue Icons

12 Tage vor Beginn der WWDC hat Apple eine überarbeitete Version der offiziellen App für iOS herausgebracht. Das Programm gibt den Teilnehmern ein Werkzeug an die Hand, um sich dort besser zurechtzufinden. Ein neuer Profilbereich, virtuelle Warteschlangen und visuelle Veränderungen sollen dabei helfen.Im persönlichen Bereich können sich Nutzer anmelden, um den Wallett-Pass zu erhalten und sich für die Wartelisten der Labs einzutragen. Glückliche Gewinner der WWDC-Lotterie greifen zudem auf neue Benachrichtigungsoptionen zu. Die App informiert auf Wunsch per Push-Nachricht über Terminänderungen und andere Ankündigungen. Zudem lassen sich für die virtuellen Warteschlangen Optionen festlegen, die aber erst nach dem Anmelden auf der Veranstaltung auftauchen. Im Bereich „Zeitplan“ stehen zwar schon eine Reihe von Sessions, die man während der Messe besuchen kann – bisher hat Apple jedoch lustige Dummy-Namen eingesetzt. Die echten Seminar-Bezeichnungen ersetzt der Veranstalter erst zum Start der WWDC, da sie schon die Themen der heiß erwarteten Keynote verraten würden.Das App-Icon auf dem iOS-Homescreen dürfen Anwender farblich verändern. Hellblau, lila, rosa, rot, gelb, lila und grün stehen zur Auswahl. Zusätzlich stehen Sticker in der App bereit, die Messe-Besucher innerhalb von Nachrichten verwenden können. Die Sticker sind Leuchtreklame nachgebildet und entsprechen dem Stil der Einladung. Sie zeigen Motive, die man von der Einladung und aus der Emoji-Bibliothek kennt.